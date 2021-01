Cyberpunk 2077 si aggiorna: ecco la patch 1.06 per Stadia

CD Projekt ha lanciato oggi la patch 1.06 per la versione Google Stadia di Cyberpunk 2077, l’ultima rimasta fuori da quell’aggiornamento.

L’update era già disponibile per le console PlayStation e Xbox dal 23 dicembre, e porta adesso un’ondata di miglioramenti per l’unica edizione nativa in streaming dello shooter RPG.

Hotfix 1.06 is now available on @GoogleStadia! Check out the list of changes: https://t.co/yA8rIaEmuc https://t.co/FJdyZNGpSp — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) January 15, 2021

Si tratta della patch che ha rimosso il limite degli 8MB ai salvataggi, oltre ad una serie di fix arrivati su input della community.

Ovviamente, gli utenti Stadia possono godere di aggiustamenti realizzati ad hoc per la loro release, per i quali sono stati necessari alcuni giorni in più di lavoro.

Questi i fix rivolti esclusivamente alla piattaforma di streaming di Google:

Migliorate le meccaniche di guida mentre V è passeggero e un PNG guida per motivi di trama.

Risolti crash rari vicini a salvataggi verso la fine del gioco, e ripristinati alcuni dei salvataggi corrotti in precedenza.

Le armi non dovrebbero più rimanere bloccate sparando o usando gadget (tra cui le granate).

V non dovrebbe più rimanere bloccato/a nella posa offensiva.

V non dovrebbe più effettuare uno sprint casualmente dopo essersi accovacciato/a in avanti.

Risolto un problema che non permetteva di ricaricare le armi o usare granate e consumabili.

Se siete curiosi di saperne di più su come Cyberpunk 2077 gira su questa piattaforma, non dovete far altro che consultare la nostra analisi della versione Stadia.

Ora che tutte le piattaforme sono allineate, è lecito immaginare che siamo uno step più vicino alla prossima grande patch – la prima di due programmate entro i prossimi dieci giorni (l’update di gennaio) e il prossimo mese (quella di febbraio).