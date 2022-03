Cyberpunk 2077 next-gen sarà gratis, in prova, ancora per pochi giorni

Cyberpunk 2077 è uno di quei titoli che difficilmente dimenticheremo, in un modo o nell’altro, e da qualche tempo è giocabile addirittura gratis.

Il titolo di CD Projekt Red ha scosso il mercato videoludico, per vari motivi tra l’incessante campagna di marketing e il risultato finale dell’opera.

Solo Elden Ring è riuscito a suscitare più clamore dell’action fantascientifico, con un lancio che è risultato essere più esplosivo della produzione polacca.

Mentre Cyberpunk 2077 è diventato solo di recente davvero next-gen ma, l’ha già dichiarato CD Projekt, non lo sarà per tutti.

Il ritorno del titolo in versione next-gen è servito sicuramente a placare un po’ gli animi dei giocatori delusi, ma CD Projekt Red ha voluto strafare.

In occasione del lancio del tanto atteso update, Cyberpunk 2077 può essere giocato addirittura gratis.

Si tratta ovviamente di una prova, a tempo limitato, per consentire anche ai più scettici di saggiare la bontà del lavoro del team di sviluppo.

Cyberpunk 2077 è gratis su PS5 ed Xbox Series X|S, ancora per poco. Fino al 15 marzo, infatti, sarà possibile giocare gratuitamente per 5 ore.

Still no plans for the weekend? How about spending some quality time in Night City?

The free trial for #Cyberpunk2077 is still available for all next-gen platforms until March 15th, 5PM CET.

Download it now and play for up to 5 hours! pic.twitter.com/7LrLl5Gfoc

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) March 11, 2022