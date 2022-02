Cyberpunk 2077 next-gen ha una data, e sarà anche gratis

CD Projekt RED ha deciso nelle scorse ore di annunciare che sono in arrivo alcune novità per Cyberpunk 2077, le quali arriveranno a partire dalla giornata di oggi.

Il team di sviluppo polacco ha infatti annunciato che alle ore 16.00 si terrà un evento streaming interamente dedicato al gioco.

Il sospetto che possa trattarsi del reveal della versione next-gen è davvero molto alto, tanto che in queste ore non sono mancate ulteriori indiscrezioni.

A gettare benzina sul fuoco ci ha pensato anche Tom Warren di The Verge, il quale sembra esserne assolutamente certo. Ora, però, è arrivato un ulteriore indizio che non sembra lasciare spazio a dubbi.

Come riportato poco fa dall’insider Nibel, la patch next-gen di Cyberpunk 2077 sarà lanciata oggi, 15 febbraio 2022, insieme a una prova gratuita.

Questo, perlomeno, è quanto trapelato da un post ufficiale pubblicato sul profilo social di Xbox dei Paesi Bassi, prima che venisse prontamente silurato.

Poco sotto, trovate il post di Nibel con tanto di screen incriminato che confermerebbe la notizia.

Cyberpunk 2077's next-gen patch will launch today together with a free trial according to an official Xbox Netherlands post that went up early https://t.co/FJjW3UUcqe

— Nibel (@Nibellion) February 15, 2022