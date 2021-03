Cyberpunk 2077, la patch 1.2 arriva anche su Stadia: ecco cosa cambia

CD Projekt ha lanciato la patch 1.2 di Cyberpunk 2077 anche su Stadia, come ha annunciato oggi attraverso i suoi canali social.

L’update arriva sulla piattaforma di cloud gaming di Google un giorno dopo l’approdo su console e PC, con un carico di oltre 500 fix sparsi tra i vari comparti dello sparatutto-gioco di ruolo.

I giocatori su Stadia possono aspettarsi la stessa lista di cambiamenti già visti su PS4, Xbox One e PC, e in aggiunta alcuni correttivi specifici per la piattaforma.

Patch 1.2 is now available on @GoogleStadia!

Check our patch notes for Stadia-specific changes: https://t.co/V7j0KtfPgP https://t.co/dZkCnKZaaR

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) March 30, 2021