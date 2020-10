Cyberpunk 2077, Keanu Reeves ci ricorda che manca un mese al lancio (e lo fa a modo suo)

Dopo un gran numero di rinvii – dovuti anche e soprattutto ai rallentamenti nello sviluppo causati dall’emergenza sanitaria mondiale – CD Projekt RED rilascerà il prossimo e attesissimo Cyberpunk 2077 tra poche settimane.

Oggi, 19 ottobre, manca infatti solo un mese al lancio del nuovo gioco dai creatori di The Witcher 3: Wild Hunt, ed è inutile dire che l’hype è davvero alle stelle.

Per l’occasione, lo sviluppatore polacco ha rilasciato un nuovo e vibrante spot dedicato al suo titolo, che vede tra le altre cose anche la presenza straordinaria dell’attore Keanu Reeves (che nel gioco vestirà i panni virtuali di Johnny Silverhand).

Trovate il video (chiamato “What You’re Looking For”, ossia “Quello che Stai Cercando”) poco più in basso, nel consueto player dedicato:

Ricordiamo in ogni caso che lo scorso 15 ottobre il team di sviluppo CD Projekt RED ha tenuto il quarto Night City Wire, l’evento streaming dedicato a tutte le novità di Cyberpunk 2077, incentrato in particolar modo sulle vetture (sia auto che moto) che potremo guidare durante l’avventura di V.

Ma non solo: avete già letto anche che il celebre analista Michael Pachter si è espresso sulla risposta che il titolo avrà dalla critica, dicendosi assolutamente sicuro che la media dei voti supererà ampiamente il 9?

Cyberpunk 2077, ricordiamo per quei pochi che ancora non lo sapessero, uscirà su console PlayStation 4, Xbox One e piattaforma PC il prossimo 19 novembre 2020. Il gioco è previsto anche su piattaforma Google Stadia lo stesso giorno delle altre edizioni.

Le versioni PS5 e Xbox Series X del gioco sbarcheranno invece sugli scaffali solo nel corso del 2021, in data da destinarsi.