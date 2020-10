Cyberpunk 2077: Keanu Reeves, potenziamenti (e Billie Eilish) nel nuovo video

Cyberpunk 2077 è uno dei giochi più attesi della fine dell’anno e CD Projekt lo sa bene: nei giorni scorsi, infatti, la compagnia polacca ha pubblicato un video nel quale Keanu Reeves, ormai testimonial del gioco fin dalla sua presenza sul palco di Xbox all’E3 2019, ci introduceva al mondo del gioco di ruolo, in cui vestirà i panni di Johnny Silverhand. Poche ore fa ne è stato pubblicato un altro, con protagonista sempre l’amato attore – e Bad Guy di Billie Eilish – dedicato alle grandi contraddizioni di Night City.

Nel breve spot possiamo vedere Reeves ricordarci che gli unici limiti che avremo nel mondo di Cyberpunk 2077 saranno quelli al di là del confine di ciò che saremo disposti a fare.

Keanu Reeves sarà Johnny Silverhand in Cyberpunk 2077

Inoltre, possiamo vedere l’accento venire rapidamente posto sui tanti potenziamenti e le modifiche fisiche degli abitanti di Night City, compreso il nostro V, il protagonista che interpreteremo e che potremo personalizzare fin nei più infinitesimali dettagli.

Vi proponiamo il nuovo spot, intitolato non a caso “Senza limiti”, di seguito.

Vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 sarà erede del gioco da tavolo Cyberpunk 2020 di Mike Pondsmith, dal quale eredita caratteristiche, scenari e fazioni. Il titolo fornirà una grande libertà di approccio, consentendoci di scegliere tra classi aperte per il nostro V e di affrontare in modi sempre diversi le missioni (anche le secondarie) che ci saranno proposte: volete sfoderare le armi? Volete cavarvela con le parole? Volete essere furtivi? O, meglio ancora, volete sfruttare le vostre capacità di hacking? La scelta sarà nelle vostre mani, promette CD Projekt RED.

In questi giorni il gioco è stato anche al centro di polemiche a causa della nuova ondata di crunch che ha colpito lo studio, denunciata da alcuni membri del team di sviluppo e ammessa dai dirigenti della software house. Speriamo che, in futuro, la casa polacca già autrice di The Witcher possa riuscire a completare i suoi giochi senza far ricorso a questa tristemente diffusa pratica dell’industria videoludica.

Cyberpunk 2077 arriverà su PC, PS4 e Xbox One il 19 novembre. Inoltre, sarà giocabile da subito anche su PS5 e Xbox Series X, grazie al programma di retrocompatibilità. Nel 2021 arriverà anche una versione del gioco specificamente pensata per le console next-gen.