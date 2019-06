Cyberpunk 2077 in un nuovo, adrenalinico video dall’E3 2019 (con data di uscita)

Era tra i protagonisti più attesi ed eccolo: Cyberpunk 2077 si è mostrato in tutta la sua imponenza durante la conferenza Microsoft E3 2019 attualmente in corso, nel momento in cui scriviamo.

Un nuovo, lungo filmato è stato rilasciato per l’occasione, una sequenza ricca di pathos che ci immerge nel mondo futuristico del titolo CD Projekt RED.

Trovate il suggestivo filmato poco più in basso (con un colpo di scena finale del tutto sorprendente, ossia la partecipazione di un attore del calibro di Keanu Reeves, per un personaggio descritto come “qualcuno fuori dalla legge”).

Cyberpunk 2077 è attualmente in sviluppo per PC, PlayStation 4 e Xbox One e uscirà il 16 aprile 2020. Trovate tutte le notizie e gli articoli inerenti il prodotto nella nostra scheda.

Continuate a seguirci nella diretta su SpazioGames.it!