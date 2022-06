Cyberpunk 2077, in attesa dei DLC arriva un nuovo gioco su Kickstarter

Cyberpunk 2077 continua a far parlare di sé, in un modo o nell’altro, e stavolta lo fa con Gangs of Night City, il nuovo approdato ora su Kickstarter.

D’altronde, come sapete, il titolo di CD Projekt Red è ispirato ad un noto gioco di ruolo tabletop (che trovate su Amazon) e fa parte di una lore molto ampia.

La quale si arricchirà ulteriormente anche grazie a Netflix, con la nuova serie anime annunciata tempo fa e che di recente si è mostrata per la prima volta.

Mentre attendiamo ancora le prime espansioni di Cyberpunk 2077 che, purtroppo, salteranno definitivamente il 2022 da quello che sappiamo.

Per gli appassionati ci pensa il nuovo boardgame lanciato proprio oggi su Kickstarter, la piattaforma di crowdfunding, dove Gangs of Night City ha fatto il suo scoppiettante esordio.

Ispirato ovviamente a Cyberpunk 2077, il boardgame è creato da CMON, una delle aziende leader del settore e soprattutto campione d’incassi del crowdfunding con una marea di progetti di successo all’attivo.

E Gangs of Nighty City non sembra essere da meno perché, a poche ore dal lancio, ha già raccolto oltre 200mila dollari a fronte dei 95mila richiesti.

Il boardgame è competitivo in cui da 1 a 4 giocatori assumono il ruolo di bande spietate in lizza per il controllo del sottosuolo nello scintillante inferno di Night City.

La campagna Kickstarter vi offre la possibilità, come di consueto, di ottenere miniature esclusive ed altri materiali unici che, altrimenti, non saranno disponibili.

Il crowdfunding sarà online per altri 14 giorni, e se volete scoprire tutti i pledge di questo ambizioso boardgame (per altro sviluppato da italiani!) potete consultare la pagina dedicata.

Il prossimo anno, a quanto pare, sarà quello in cui vedremo finalmente le espansioni tanto attese di Cyberpunk 2077. Ma un leak ci ha già mostrato qualcosa di interessante.

A proposito di ritardi, come quelli che il titolo CD Projekt Red ha subito più volte, gli sviluppatori di videogiochi hanno spiegato di recente perché si è costretti a dei rinvii.