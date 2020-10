Cyberpunk 2077, nuovi scatti dei veicoli (c’è anche la moto di Keanu e la Porsche!)

Poche ore fa, CD Projekt RED ha tenuto il quarto Night City Wire, un breve evento streaming dedicato alle novità del suo prossimo e attesissimo Cyberpunk 2077, in uscita a novembre.

Durante il live streaming, lo sviluppatore ha posto l’accento su un dettaglio particolare del gioco, ossia i numerosi veicoli che ci permetteranno di muoverci attraverso la vasta mappa di gioco.

Si va da automobili classiche, passando per bolidi decisamente più performanti sino a vecchie glorie realmente esistenti come la Porsche 911, la macchina di Johnny Silverhand (la quale sarà vecchia di 100 anni). Ma non solo: anche le moto avranno il loro spazio nell’avventura di V, con numerosi modelli da provare grazie alla visuale in prima e in terza persona.

Poco sotto, trovate nuovi screen che mostrano le varie auto e moto nel dettaglio, mostrando una resa tecnica davvero stupefacente (degna della next-gen ormai alle porte).

Just look at these beauties! Some of the vehicles available in #Cyberpunk2077 pic.twitter.com/Kce9cS4JCp — Marcin Momot (@Marcin360) October 15, 2020

Porsche 911 Turbo (930) straight out of #Cyberpunk2077 (and Zuffenhausen!)

Love at first sight. pic.twitter.com/SOZHnqheIz — Fabian Mario Döhla (@fabiandoehla) October 15, 2020

Ogni mezzo di trasporto avrà un campionario di effetti sonori estremamente accurati, presi da alcuni veri veicoli e innestati con sapienza nel gioco completo dai ragazzi di CD Projekt RED.

Ma non solo: Keanu Reeves ha confermato di aver collaborato con la sua azienda Arch Motorcycle per la creazione di una motocicletta reale che è stata inclusa nel titolo. Eccola, poco sotto:

Cyberpunk 2077, ricordiamo per quei pochi che ancora non avessero segnato in rosso la data sul calendario, uscirà su console PlayStation 4, Xbox One e piattaforma PC il prossimo 19 novembre 2020. Il titolo è previsto anche su piattaforma Google Stadia lo stesso giorno delle altre edizioni.

Le versioni PS5 e Xbox Series X del gioco arriveranno invece nel corso del 2021, in data da destinarsi.