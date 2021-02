Cyberpunk 2077 ed altri titoli PS4 in sconto tra le offerte del giorno eBay

È tempo di nuove offerte del giorno sulle pagine del noto rivenditore eBay, che vi consentiranno di risparmiare su un’ampia selezione di prodotti delle tipologie più varie. Per i lettori di SpazioGames abbiamo deciso di mettere in evidenza le promozioni dedicate ai videogiochi PS4.

Ad esempio, tra i vari prodotti a prezzo scontato troviamo il recente Cyberpunk 2077, che potete portarvi a casa a soli 47,90€. Gli sviluppatori, dopo i problemi iniziali, hanno finalmente iniziato a sistemare i vari bug riscontrati dagli utenti e migliorare le performance, regalandovi un’esperienza di gioco all’altezza delle aspettative. Nella nostra recensione, dove il prodotto si è aggiudicato un eccellente 9,5, avevamo affermato che «Cyberpunk 2077 è un maestoso colossal, l’opera più grande e significativa di una compagnia che è cresciuta fino a diventare un nuovo punto di riferimento per l’intera industria. Vario, enorme, capace di lasciare completa libertà espressiva al giocatore e in grado di mostrare chiaramente una nuova via per il futuro degli RPG open-world, l’opera di CD Projekt tocca temi d’importanza capitale, mettendoci faccia a faccia coi nostri demoni peggiori, le nostre virtù, la degradazione della nostra società e le terribili derive che il progresso tecnologico sta acuendo giorno dopo giorno.»

Piuttosto interessante anche Ghost Recon Breakpoint, proposto ad un prezzo davvero imperdibile: appena 9,90€. Realizzato da Ubisoft, Ghost Recon Breakpoint è uno sparatutto militare che offre un enorme mondo aperto ed una campagna affrontabile sia in modalità Single Player che in cooperativa fino a quattro giocatori. Se non l’avete ancora acquistato, è inoltre il momento giusto per comprare Red Dead Redemption 2, proposto a 29,90€, uno dei migliori titoli che hanno contraddistinto la scorsa generazione.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su eBay

