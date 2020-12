Cyberpunk 2077, ecco come giocarci prima del day one su Xbox

Cyberpunk 2077 è in rampa di lancio ormai: manca solo un giorno al day one, e in realtà anche qualcosina in meno.

Come vi abbiamo raccontato con ampio anticipo, lo shooter RPG di CD Projekt RED sarà disponibile per tutti a partire dalle 01:00 di domani 10 dicembre.

Questo vuol dire che già da stanotte potrete spendere del tempo a Night City in barba all’arrivo delle copie fisiche (che pure sappiamo essere pervenute prima di quanto programmato in non pochi casi).

Ad ogni modo, c’è chi sta riuscendo a giocare con la propria copia fisica molto prima dell’orario prestabilito, grazie ad un trucchetto abbastanza semplice raccontato da VG247.com.

Di fatto, Cyberpunk 2077 si sblocca alla mezzanotte di ciascun territorio, e questo vuol dire che nei luoghi in cui questo orario sia già arrivato – tra cui la Nuova Zelanda e presto l’Australia – c’è chi ci sta giocando in tutta tranquillità.

Su Xbox One e Xbox Series X|S è possibile cambiare la propria zona di appartenenza, e infatti sono in tanti coloro che hanno provato a piazzarsi in quei territori per capire se si riesca ad ingannare la console per avviare il gioco prima.

Ebbene, l’esperimento è riuscito: andando in Impostazioni > Sistema > Lingua e località, potrete anche voi spacciarvi per neozelandesi per qualche ora e sbloccare così la vostra copia digitale di Cyberpunk 2077 con pomeriggio di anticipo, il tutto senza neppure muovervi da casa o esibire il passaporto.

Naturalmente, trucchetti del genere non sono mai troppo piacevoli e siamo certi che CD Projekt RED desideri che aspettiate ancora un altro po’ dopo tutti questi anni di hype, ma la soluzione per anticipare i tempi, nel caso proprio non doveste resistere, c’è ed è a portata di mano.