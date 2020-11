Cyberpunk 2077 batte The Witcher (almeno nei preordini)

L’uscita di Cyberpunk 2077 si avvicina giorno dopo giorno, dopo uno sviluppo sicuramente molto lungo e travagliata, tanto che il gioco ha subito un gran numero di rinvii e posticipi, dovuti anche e soprattutto all’emergenza pandemica.

Il titolo CD Projekt RED è previsto nei negozi a partire dal 10 dicembre, tanto che i fan stanno iniziando seriamente a sfregarsi le mani in attesa di poter mettere le mani sul gioco.

Un'immagine di Cyberpunk 2077.

A quanto pare, Cyberpunk 2077 ha già ottenuto un sorprendente primato, che lo pone un gradino più in alto rispetto all’altra saga di successo di CD Projekt RED, ossia The Witcher. Il team di sviluppo si aspetta che almeno il 50% delle prime vendite del prodotto sia in versione digitale, con i preordini del gioco “notevolmente più alti” rispetto a qualsiasi capitolo della saga dedicata allo Strigo.

Nel report finanziario del terzo trimestre (via GameIndustry.biz) il CFO Piotr Nielubowicz ha infatti dichiarato che i preordini digitali di Cyberpunk 2077 sono più che soddisfacenti, sebbene è ancora troppo presto per parlare di numeri (CD Projekt ha infatti rifiutato di commentare il numero esatto di preordini del gioco).

Staremo a vedere quindi se, non appena la nuova avventura dello sviluppatore polacco sarà nelle nostre mani, riuscirà a fare di meglio rispetto al successo incredibile di un titolo come The Witcher 3: Wild Hunt.

Ricordiamo anche che il CEO Adam Kiciński ha da poco lasciato intendere a che il gioco non è completamente esente da glitch, sebbene molti bug sono stati corretti e i restanti sono piuttosto ininfluenti ai fini del gioco.

Cyberpunk 2077, lo ricordiamo, arriverà su console PlayStation 4, Xbox One e piattaforma PC il prossimo 10 dicembre 2020. Il titolo è previsto anche su Google Stadia lo stesso giorno delle altre versioni.

Le edizioni PS5 e Xbox Series X del gioco usciranno invece sugli scaffali solo nel corso del prossimo anno, in data da destinarsi.