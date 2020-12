Cyberpunk 2077 e il caso delle convulsioni: CD Projekt RED si scusa e promette soluzione

C’è una problematica da non sottovalutare che sta coinvolgendo CD Projekt RED nelle ultime ore che precedono il lancio in tutto il mondo di Cyberpunk 2077, ed è la segnalazione fatta dai colleghi di Game Informer in merito alla presenza di alcune sequenze di gioco, che non sarebbero debitamente notificate, che per via della loro illuminazione possono causare problemi come convulsioni alle persone che convivono con l’epilessia fotosensibile.

Segnalato il problema dalla giornalista Liana Ruppert, che a sua volta si è trovata di fronte a questa problematica durante l’esperienza di gioco, la casa polacca ha ammesso l’inconveniente e si è detta subito al lavoro per risolverlo quanto prima. La possibilità di venire esposti a luci che inducessero problematiche nei giocatori con epilessia fotosensibile era infatti citata nell’EULA di gioco, che spesso viene però accettato senza che sia letto, e non indicata in un’apposita schermata di avviso come solitamente avviene.

Cyberpunk 2077 arriverà il 10 dicembre

Per questo, CD Projekt RED ha comunicato sui suoi canali ufficiali di essersi messa in contatto con Ruppert e di essere al lavoro per risolvere la questione:

Grazie per averlo fatto presente. Stiamo lavorando per aggiungere un avviso separato nel gioco, al di là di quello presente nell’EULA. Per quanto riguarda una soluzione che sia più permanente, il nostro team è al lavoro e la implementerà il prima possibile.

C’è quindi anche la possibilità che queste luci possano venire disattivate del tutto dalle opzioni di Cyberpunk 2077, in maniera tale che anche i giocatori che potrebbero incappare in problematiche a esse dovute possano godersi il gioco senza alcuna preoccupazione.

In particolare, viene segnalato che queste luci sono particolarmente insistenti sia nei night club di Night City, sia nella feature della braindance, dove sono proposti degli insistiti lampeggii bianchi e rossi.

I colleghi statunitensi del sito IGN si sono a loro volta messi in contatto con un portavoce di CD Projekt RED, che ha spiegato:

Sappiamo che spesso i giocatori saltano la lettura dell’EULA, quindi avevamo provato a rendere la cosa più semplice con una versione del documento più digeribile (era stata diffusa un’immagine informativa, anziché il tradizionale wall-of-text, ndr). Faremo anche un post sui nostri social per informare le persone di questa problematica. Per quanto riguarda una soluzione più permanente, ci stiamo lavorando e la renderemo realtà il prima possibile.

Effettivamente, l’EULA diffuso per i giocatori segnalava che “se tu o qualcuno che vive con te soffrite di una condizione di epilessia, parla con il tuo medico prima di tuffarti in Cyberpunk 2077″.

Le luci di Night City possono essere problematiche per i giocatori di Cyberpunk 2077 fotosensibili

Come citato dai colleghi britannici di Eurogamer.net, il caso non è passato inosservato in Regno Unito, con l’organizzazione benefica Epilepsy Action che a sua volta ha chiesto a CD Projekt RED di agire in fretta per assicurare che i giocatori con forme di epilessia non possano stare male mentre giocano.

La nostra speranza è che, quindi, venga introdotto il prima possibile un aggiornamento che consenta a tutti di non doversi preoccupare di possibili reazioni avverse mentre esplorano tutti gli angoli di Night City, che tutto lungamente hanno atteso di scoprire.

Rimanete ovviamente sulle pagine di SpazioGames per tutte le novità sulla questione. Vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 è in uscita il 10 dicembre su PC, PS4, Xbox One e Stadia. Le copie console consentiranno di avere l’update gratis su PS5 e Xbox Series X|S quando usciranno quelle appositamente next-gen, attese per il prossimo anno.