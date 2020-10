Cyberpunk 2077 punta forte sul doppiaggio italiano: ci sarà anche il lip-sync per la nostra lingua

Per far immergere totalmente i videogiocatori all’interno di un mondo virtuale, bisogna fare in modo che quel mondo virtuale sia credibile. Lo sa bene anche CD Projekt RED, che non ha mai nascosto di puntare in alto con la sua Night City di Cyberpunk 2077.

Così in alto, che la casa polacca si è anche servita di un complesso sistema di animazioni facciali per modificare il lip-sync dei personaggi adattandolo a diverse lingue. Italiano compreso.

Keanu Reeves sarà doppiato da Luca Ward in Cyberpunk 2077

Sappiamo che Cyberpunk 2077 sarà doppiato in italiano e che, tra gli altri, vedrà Luca Ward nei panni di Johnny Silverhand (Keanu Reeves). Grazie a una tecnologia conosciuta come Jali, il gioco sfrutterà un’intelligenza artificiale per automatizzare la sincronizzazione labiale nelle dieci diverse lingue previste per le voci del gioco.

Si tratta di un sistema affinato attraverso il machine learning, che raggiunge livelli di qualità davvero inaspettati, come potete vedere nel video di seguito. Dal minuto 15:49, potete vedere in azione inglese, francese, tedesco, giapponese, portoghese, mandarino, polacco, russo, italiano e spagnolo.

Vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 arriverà il prossimo 19 novembre e vi consentirà di vestire i panni di V, un mercenario che potrete personalizzare nel sesso, nella voce, nell’aspetto fisico e nelle peculiarità. Il gioco vi permetterà di scegliere il background del personaggio – che influenzerà alcune sue caratteristiche – e di muovervi tra abilità e classi aperte, per trovare lo stile a voi più affine. Per tutti gli ulteriori dettagli sul gameplay, vi raccomandiamo la nostra titanica anteprima.

L’uscita è attesa su PC, PS4, Xbox One, Google Stadia, Xbox Series X, Xbox Series S e PlayStation 5. Avete già letto che anche Connor di Detroit: Become Human avrà una parte all’interno del gioco?