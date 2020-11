Cyberpunk 2077 avrà dei bug? Sì, ma niente panico

La gestazione di Cyberpunk 2077 è stata lunga e travagliata, tanto che il gioco ha subito un gran numero di rinvii e posticipi (dovuti in primis all’emergenza sanitaria globale).

Ora, però, ci siamo: il titolo CD Projekt RED è previsto nei negozi a partire dal 10 dicembre, tanto che si escludono categoricamente ulteriori rinvii.

Un'immagine di Cyberpunk 2077.

Il tempo extra ha anche aiutato gli sviluppatori polacchi ridurre il numero di bug e problemi tecnici, sebbene il CEO Adam Kiciński ha comunque lasciato intendere a che il gioco non è completamente esente da glitch.

Attenzione, però: Kiciński ha chiarito che molti bug sono stati corretti e i restanti sono talmente ininfluenti ai fini del gioco che con molta probabilità l’utente non se ne accorgerà durante l’avventura.

Insomma, da quello che capiamo i bug più “gravi” sono stati tutti eliminati, con qualche sporadico problema davvero marginale che non influirà in alcun modo l’esperienza di gioco.

Ma non solo: Kiciński ha anche parlato del multiplayer attualmente in fase di sviluppo e che i primi aggiornamenti arriveranno solo a partire dal primo trimestre del 2021. Il comparto multigiocatore sarà in ogni caso una sorta di vero e proprio gioco nel gioco, visto che sarà legato a doppio filo alla campagna per giocatore singolo.

Cyberpunk 2077, ricordiamo, uscirà su console PlayStation 4, Xbox One e piattaforma PC il prossimo 10 dicembre 2020. Il gioco è previsto anche su piattaforma Google Stadia lo stesso giorno delle altre edizioni.

Le versioni PS5 e Xbox Series X del gioco sbarcheranno invece sugli scaffali solo nel corso del 2021, in data da destinarsi.