Cuffie ufficiali Xbox a meno di 45 euro su eBay! Pochi pezzi disponibili!

Le cuffie ufficiali Xbox vi permettono di godere al meglio dei vostri videogiochi preferiti con un livello di immersione fantastico garantito dalle tecnologie Windows Sonic, Dolby Atmos e DTS Headphone:X.

Le cuffie ufficiali Xbox offrono un design leggero e flessibile con un archetto regolabile che fornisce un comfort ottimale anche per durante le lunghe sessioni di gioco, mentre i selettori girevoli sui padiglioni consentono di regolare il volume e modificare l’equalizzazione tra gioco e chat in maniera molto intuitiva.

Grazie alla disattivazione audio automatica e all’isolamento della voce, le cuffie ufficiali Xbox possono ridurre i rumori di sottofondo, consentendovi di parlare chiaramente con i vostri amici e/o compagni di squadra.

Le cuffie ufficiali Xbox, oltre che alle console Xbox (Xbox One, Xbox Series X|S), possono essere collegate anche ad altri dispositivi tramite il comodo jack audio da 3,5mm e non servono batterie per il loro funzionamento.

Solitamente, le cuffie stereo ufficiali Xbox vengono vendute a 59,99€, ma oggi potete portarvele a casa a soli 44,90€, con uno sconto del 25% e un risparmio reale di 15,09€. Si tratta di un’occasione eccezionale per avare delle ottime cuffie gaming a prezzo scontato!

