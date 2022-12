Cuffie, tastiere e mouse gaming SteelSeries a prezzi incredibili! Fino al 43% di sconto!

Avete bisogno di un paio di nuove cuffie, tastiere o mouse gaming a buon prezzo? Abbiamo l’offerta per voi! Infatti, il noto portale e-commerce Amazon ha lanciato un’interessante promozione che vi permette di avere tanti prodotti a marchio SteelSeries a prezzi assolutamente imperdibili.

Tra gli sconti che vogliamo evidenziare oggi, c’è quello relativo a mouse gaming SteelSeries Rival 3 Wireless, che attualmente potete portarvi a casa a soli 34,99€, rispetto agli usuali 59,99€ di listino, con uno sconto del 42% e un risparmio reale di 25€.

Il mouse gaming SteelSeries Rival 3 Wireless è dotato di una batteria in grado di offrire sino a oltre 400 ore in modalità gioco ad alta efficienza. Grazie alla tecnologia Quantum 2.0 Dual Wireless potrete godere di una connessione a bassissima latenza e del supporto a due tipi di connettività wireless (Bluetooth e 2,4GHz) per una versatilità davvero eccellente.

La costruzione ergonomica del mouse gaming SteelSeries Rival 3 Wireless è perfetta per le sessioni di gaming più intense, mentre il suo design favorisce sia la presa ad artiglio, o con la punta delle dita, che la presa sul palmo.

La precisione offerta dal sensore da ben 18.500 DPI del mouse gaming SteelSeries Rival 3 Wireless non si discute, con una capacità di tracking 1:1 reale garantita dalla tecnologia TrueMove Air.

Il mouse gaming SteelSeries Rival 3 Wireless è dotato di switch meccanici che assicurano una perfetta precisione per almeno 60 milioni di clic e presenta un LED in prossimità della rotellina per effetti luminosi RGB adatti a mostrare in tempo reale alcuni tipi di notifiche in-game.

