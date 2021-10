Cuffie Pulse 3D Midnight Black per PS5 al prezzo più basso di sempre su Amazon!

Uno degli accessori più gettonati per PS5 è l’headset Pulse 3D, che, come dice il nome stesso, punta ad offrire un’esperienza immersiva ai giocatori, grazie alla capacità di riprodurre suoni in grado di simulare un ambiente tridimensionale. Nella giornata di oggi, potete approfittare di un’offerta eccezionale su Amazon che vi permette di portarvi a casa le cuffie Pulse 3D Wireless Headset in colorazione Midnight Black al prezzo più basso di sempre!

Recentemente, Sony ha annunciato un nuovo modello di queste splendide cuffie, prima disponibili solo in colorazione bianca e nera, che sfoggerà un colorazione completamente nera, o meglio Midnight Black, così da accompagnarsi al controller DualSense del medesimo colore. Come affermato nella stessa descrizione ufficiale: «questo nuovo look per le cuffie con microfono Pulse 3D presenta lo stesso colore del controller wireless DualSense Midnight Black, con due tonalità leggermente diverse di nero e grigio chiaro, che riflettono il modo in cui percepiamo lo spazio attraverso il cielo notturno.»

» Acquista ora le cuffie Sony Pulse 3D Midnight Black per PS5 a soli 79,99€ invece di 99,99€ , sconto del 20% «

Le cuffie Sony Pulse 3D Midnight Black sfruttano il Tempest Engine di PS5 per consentire agli utenti di udire la direzionalità dei vari suoni esattamente come se si fosse immersi davvero nell’ambiente di gioco. Si tratta di un headset wireless che sfrutta un adattatore USB incluso in confezione per collegarsi a PS4, PS5 e computer Windows e macOS compatibili, ma è possibile usare anche utilizzare Playstation VR ed altri dispositivi tramite il consueto jack da 3,5mm.

Le cuffie Sony Pulse 3D Midnight Black presentano un doppio microfono nascosto, con il quale chattare con amici e compagni di squadra in maniera perfetta grazie alla tecnologia di eliminazione del rumore. Il dispositivo offre, inoltre, una serie di controlli di facile accesso, i quali permettono di silenziare il microfono, regolare il volume e passare dall’audio di gioco alle interazioni vocali con semplici gesti.

Insomma, le cuffie Sony Pulse 3D Midnight Black sono un vero e proprio concentrato di tecnologia in grado di migliorare l’esperienza di gioco complessiva, soprattutto se amate immergervi completamente all’interno dei mondi virtuali. Il nostro consiglio è quello di effettuare fin da subito l’ordine su Amazon, così da riceverle comodamente a casa vostra in un solo giorno!

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

