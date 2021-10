Cuffie PS5 Pulse 3D Black Friday: disponibilità e offerte

Una delle tecnologie di PlayStation su cui Sony ha posto maggiormente l’accento è sicuramente il suo Tempest Engine. Questo nuovo engine per la resa audio dei suoi videogiochi vi permette di percepire in modo tutto nuovo la spazialità del comparto sonoro, a patto di avere delle cuffie compatibili con questa tecnologia.

Quali, se non le cuffie ufficiali per PS5, denominate Pulse 3D, sono quelle ideali per godersi al meglio il comparto audio di giochi come Marvel’s Spider-Man: Miles Morales e dei futuri Horizon: Forbidden West e God of War: Ragnarok?

Le cuffie Pulse 3D di PS5

Sapendolo, i videogiocatori hanno sempre dimostrato grandissimo interesse per le cuffie Pulse 3D, che per diverse settimane sono risultate non disponibili. Ora reperirle è diventato molto più semplice, grazie alle nuove scorte, ma l’interesse è sempre alto e non ci sono dubbi che saranno uno degli accessori da gaming più ricercati del Black Friday.

Cosa possiamo aspettarci, allora?

Cuffie PS5 Pulse 3D Black Friday: disponibilità

Le disponibilità delle cuffie Pulse 3D per PS5 sono piuttosto scostanti: ci sono momenti in cui le cuffie rimangono disponibili per tanti giorni consecutivi e altri in cui vengono esaurite alla velocità della luce. Molto dipende anche dal rivenditore: su Amazon e GameStop e più facile che risultino esaurite, rispetto ad altre grandi catene dell’elettronica.

In vista del Black Friday, ci aspettiamo però che ci siano nuove disponibilità, complice anche il lancio della nuova colorazione nera alla fine di ottobre, che dovrebbe dividere il fronte dei consumatori tra chi andrà a caccia delle bianche e chi andrà a caccia del nuovo modello in tinta nera.

La nuova colorazione nera delle Pulse 3D

Cuffie PS5 Pulse 3D Black Friday: le promozioni

È molto plausibile che le cuffie ufficiali di PS5 vengano proposte a un prezzo ridotto durante il Black Friday. Già normalmente, su rivenditori come Amazon, abbiamo visto il loro costo di listino di 99,99€ calare anche di oltre una ventina di euro: potremmo vedere una manovra simile anche durante il Black Friday – soprattutto sulla colorazione bianca, mentre è più difficile aspettarsi un taglio di prezzo significativo per la colorazione nera, che sarà lanciata da meno di un mese nel momento del Black Friday.

Cuffie PS5 Pulse 3D Black Friday: i negozi da tenere d’occhio

Di seguito, i link che vi raccomandiamo di tenere d’occhio per saggiare tutte le disponibilità di PS5 durante il Black Friday:

Alternative alle cuffie Pulse 3D

In caso di mancata disponibilità delle cuffie ufficiali di PS5, di seguito vi segnaliamo alcune valide alternative da tenere d’occhio in vista del Black Friday.