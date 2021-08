Cuffie, mouse e tastiere gaming Corsair con sconti fino al 20% tra le offerte del giorno Amazon

Anche oggi, lunedì 16 agosto 2021, Amazon propone tantissime nuove offerte, in particolare relative a cuffie, mouse e tastiere gaming Corsair che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Numerosi gli articoli proposti oggi a prezzo scontato, tra i quali non potevamo di certo non segnalarvi il mouse Corsair M55 PRO RGB, che attualmente potete portarvi a casa a soli 40,99€, rispetto ai 49,99€ usuali di listino.

La struttura resistente di Corsair M55 PRO RGB, accompagnata dagli switch Omron omologati per 50 milioni di clic ed il cavo intrecciato di qualità superiore, garantisce una durata davvero elevata. La previsione offerta dal sensore da ben 12.400DPI non si discute, mentre il peso, di appena 86g, consente di usare il dispositivo senza sforzo per ore.

Il mouse Corsair M55 PRO RGB è un dispositivo adatto per ambidestri, consentendovi di giocare con qualsiasi mano sfruttando la presa che preferite. Infine, non poteva di certo mancare una retroilluminazione RGB dinamica personalizzabile grazie a decine di preset ed effetti personalizzabili tramite il software Corsair iCUE.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

