Cuffie gaming HP Omen Mindframe Prime a un prezzo imperdibile tra le offerte del Solo per oggi MediaWorld

Tornano anche oggi, lunedì 13 settembre, le migliori offerte del giorno proposte dalla nota catena Mediaworld con la promozione “Solo per oggi Mediaworld” che, come al solito, abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare sui prezzi d’occasione più imperdibili tra quelli che stanno venendo proposti.

Tra i vari prodotti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare le cuffie HP OMEN MINDFRAME PRIME, che attualmente potete portarvi a casa a soli 109,99€, rispetto agli usuali 169,99€ di listino, per un risparmio reale di 60€.

Grazie al chip audio virtual surround integrato C-Media Xera, le cuffie HP OMEN MINDFRAME PRIME sono in grado di creare una percezione spaziale realistica per identificare con precisione i suoni del gioco, mentre il comfort è garantito dalla tecnologia frostcap ed i cuscinetti a raffreddamento passivo.

Comunicare con i vostri amici e compagni si squadra sarà facilitato dal doppio microfono con cancellazione dei rumori ambientali che blocca qualsiasi rumore di fondo. Non poteva di certo mancare un sistema di illuminazione RGB e le cuffie HP OMEN MINDFRAME PRIME consentono di variare l’intensità luminosa dei LED a vostro piacimento tramite il software OMEN Command Center.

I prezzi proposti da Mediaworld sono senza dubbio tra i più bassi della rete e nel Solo per oggi trovate tantissimi altri prodotti scontati, quindi suggeriamo di visitare la pagina inerente all’iniziativa per scoprirli tutti, alcuni dei quali abbiamo riportato in calce e facilmente visibili in questa pagina.

Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

