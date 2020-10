Cuffie gaming ASTRO A40 TR per PS5 e PS4 scontate di oltre 100€ su Amazon!

Stavate pensando di acquistare un nuovo paio di cuffie da gaming di qualità e vi fidate più della classica connessione via cavo per evitare interferenze o ritardi con la trasmissione dell’audio via wireless? Oggi abbiamo l’offerta che fa per voi! Attualmente, infatti, su Amazon potete acquistare l’headset ASTRO Gaming A40 TR con uno sconto di oltre 100€!

Le ASTRO Gaming A40 TR vendono vendute con il MixAmp Pro TR, amplificatore esterno che offre audio di qualità professionale, dal salotto di casa all’arena del torneo. Il comfort delle cuffie è assicurato da morbidi cuscinetti auricolari e la fascia regolabile per la testa che garantisce una comoda vestibilità senza pressione, dandovi modo di concentrarvi sul gioco.

Le cuffie ASTRO Gaming A40 TR supportano anche la tecnologia Dolby Surround, così da fornire una vera e propria esperienza 3D come al cinema, permettendo di sentire dettagliatamente quello che ci circonda nel gioco.

Per comunicato in modo cristallino con i nostri compagni di squadra è presente un microfono unidirezionale ad alta sensibilità che percepirà solo la vostra voce ed offre caratteristiche ottimale di personalizzazione, dando la possibilità di posizionarlo su entrambi i lati delle cuffie.

Le cuffie ASTRO Gaming A40 TR supportano anche il software ASTRO Command Center, che consente di creare, salvare e condividere profilo EQ, livelli microfono, parametri di input/output personalizzati e tanto altro. L’headset non è solo compatibile con il vostro PC, ma anche con Playstation 4 e la futura Playstation 5, costituendo un buon investimento anche a lungo termine.

Solitamente le cuffie ASTRO Gaming A40 TR vengono offerte a 165€, ma oggi potrete portarvele a casa a soli 165€, con uno sconto del 41% sul consueto prezzo di listino. Un’occasione davvero da non lasciarsi sfuggire!

