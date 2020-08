Cuffie e mouse gaming low cost, tante offerte su Amazon

Il rivenditore Amazon sta proponendo sulle sue pagine delle promozioni che vi consentono di rinnovare i vostri accessori da gaming dotandovi di nuove cuffie e nuovi mouse, per puntare sia sul comfort che sulla qualità al miglior prezzo possibile.

Se siete tra coloro che stanno cercando una nuova soluzione per la loro scrivania, ad esempio, segnaliamo la promozione dedicata al mouse Aukey Knight, proposto con un corposo sconto. Questa periferica conta su un sensore che arriva fino a 10.000 DPI, che nonostante il prezzo economico consente di avere una buona fedeltà nel tracciamento dei movimenti: ogni pollice percorso viene infatti mappato con 10.000 punti, rendendo quanto più fedele possibile il vostro spostamento anche sullo schermo. Oltretutto, è possibile impostare quattro diversi livelli DPI, in maniera tale da personalizzare con la pressione rapida di un semplice tasto la vostra configurazione ideale. Il mouse, cablato, è anche dotato di otto pulsanti programmabili, sbizzarrendovi con i quali potete creare macro per azioni rapide sempre a portata di dita. Infine, è dotato di uno specifico pulsante di fuoco, ideale per gli amanti degli sparatutto, e vanta una illuminazione LED RGB da 16,8 milioni di colori a tre zone – in modo che possiate divertirvi a personalizzarlo.

Se, invece, state cercando delle affidabili cuffie da gaming, vi segnaliamo le Nubwo con cancellazione del rumore. Seppur proposte a un prezzo economico, queste cuffie – che hanno un ricercato design cablato che richiama le linee dei più noti marchi da gaming, con accenti arancioni e curve molto particolari – hanno dalla loro degli altoparlanti in neodimio da 50 mm, pensati per il massimo del coinvolgimento nel mondo di gioco. Inoltre, i cuscinetti auricolari si presentano con un tessuto traspirante per favorire la dissipazione del calore ed evitarvi sudate eccessive – ideali per le sessioni di gioco più lunghe. Infine, la dotazione è completata da un microfono direzione capace di cancellare il rumore, captando solo la vostra voce e trasmettendola durante le chat vocali e gli streaming delle vostre sessioni di gameplay.

Vi ricordiamo che siamo ancora in attesa di scoprire la data per l’Amazon Prime Day in Italia, con l’appuntamento concretizzatosi solo per l’India.

