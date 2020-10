Cuffie Beats Solo Pro a soli 199€ tra le offerte del giorno eBay

È tempo di nuove offerte del giorno sulle pagine del noto rivenditore eBay, che vi consentiranno di risparmiare su un’ampia selezione di prodotti delle tipologie più varie. Per i lettori di SpazioGames abbiamo deciso di mettere in evidenza le promozioni dedicate a cuffie, smartphone e notebook.

Iniziamo con le Cuffie On ear Beats Solo Pro Wireless by Dr Dre, che offrono una cancellazione del rumore adattiva pura, grazie alla tecnologia Pure ANC, che blocco attivamente i rumori ambientali, regolandosi automaticamente a come indossate le cuffie per offrirvi una qualità audio ottimale. Inoltre, la modalità Trasparenza vi consentirà di percepire ciò che accade intorno a voi anche mentre ascoltate la musica. La batteria integrata assicura fino a ben 22 ore di ascolto (fino a 40 ore con le modalità ANC e Trasparenza disattivate) e, anche se la batteria fosse al limite, con Fast Fuel bastano 10 minuti di ricarica per avere anche tre ore di ascolto ininterrotto.

Solitamente le Cuffie On ear Beats Solo Pro Wireless by Dr Dre vengono proposte a 324€, ma oggi potete averle per soli 232,99€, risparmiando 91,01€.

Continuiamo con Redmi Note 9 Pro, smartphone della casa cinese dotato da una quad camera flagship, con la fotocamera principale di 64MP, accompagnata da un obiettivo grandangolare, un obiettivo macro ed un sensore di profondità, che vi garantiranno sempre il miglior risultato ad ogni scatto. La fotocamera ad altissima risoluzione di Redmi Note 9 Pro, e le ottimizzazioni AI ti assicurano scatti perfetti in ogni momento. Redmi Note 9 Pro è equipaggiata con il SoC Qualcomm Snapdragon 720G, che offre prestazioni migliorate rispetto a Snapdragon 712 in tutti i campi, da CPU, GPU ed AI. Grazie alla batteria integrata da 5.020mAh, il dispositivo è in grado di offrire un’autonomia davvero elevata e con una ricarica ultra rapida da 30W.

Solitamente Xiaomi Redmi Note 9 Pro viene proposto a 324,99€, ma attualmente potete acquistarlo a soli 239,99€.

Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte su cuffie, smartphone e notebook tra gli sconti di oggi del rivenditore eBay.

Offerte del giorno eBay: sconti su cuffie, smartphone e notebook

Offerte ancora disponibili