Crusader Kings III è gratis su Steam (ma a tempo limitato)

Paradox Interactive ha reso Crusader Kings III gratis su Steam, ma soltanto per un periodo di tempo limitato.

Il gioco sarà free-to-play fino al 21 marzo e, contrariamente a quanto avviene su Epic Games Store, una volta scaduto questo termine non rimarrà nella vostra libreria.

Perciò, se volete provare uno degli strategici più acclamati degli ultimi anni, il nostro consiglio è affrettarvi a scaricarlo fintanto che sarà gratuito.

Crusader Kings III è disponibile, lo ricordiamo, fin dal day one su Xbox Game Pass per PC ma, se non siete abbonati, questa è un’ottima opportunità per testarlo.

Nel caso foste interessati all’acquisto, inoltre, fino al 21 marzo potrete farlo vostro con uno sconto del 20% sul gioco base e del 10% sulla Royal Edition, che comprende l’Expansion Pass.

Questi i requisiti di sistema qualora voleste fare il grande salto:

MINIMI: Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit Sistema operativo: Windows® 8.1 64 bit / Windows® 10 Home 64 bit Processore: Intel® Core™ i3-2120 / AMD® FX 6350 Memoria: 6 GB di RAM Scheda video: Nvidia® GeForce™ GTX 460 (1GB) / AMD® Radeon™ HD 7870 (2GB) / Intel® Iris Pro™ 580 / Intel® Iris® Plus G7 / AMD® Radeon™ Vega 11 Memoria: 8 GB di spazio disponibile

CONSIGLIATI: Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit Sistema operativo: Windows® 10 Home 64 bit Processore: Intel® Core™ i5-4670K / AMD® Ryzen™ 5 2400G Memoria: 8 GB di RAM Scheda video: Nvidia® GeForce™ GTX 1650 (4GB) / AMD® Radeon™ R9 390X (8GB) Memoria: 8 GB di spazio disponibile



Nella nostra recensione di Crusader Kings III, il buon Daniele Spelta ha spiegato come il titolo sia «l’ennesima dimostrazione del talento di Paradox Interactive, un grand strategy immenso e ancora più vasto rispetto al suo predecessore».

Insomma, sembrerebbero esserci proprio poche controindicazioni a quantomeno provare il gioco e capire con un po’ di tempo a disposizione se faccia o meno al caso vostro.

Potete farlo adesso e per i prossimi quattro giorni giocando su PC Windows, Mac e Steam Machine senza alcun costo.