Cristiano Ronaldo eroe di un battle royale: CR7 nel nuovo trailer

Lo scorso dicembre, vi avevamo rivelato – non senza un pizzico di curiosità – che Cristiano Ronaldo, noto attaccante della Juventus nonché uno calciatori più celebri di tutti i tempi – è diventato un personaggio di un battle royale sulla falsariga di titoli come Fortnite e PUBG, noto con il titolo di Garena Free Fire.

Ora, il campione portoghese ha da qualche ora deciso di condividere via Instagram la seconda parte del trailer ufficiale del suo debutto da protagonista di un videogioco.

Nel video – visionabile solo nel profilo del campione e chiamato Legend Of The Bounty Hunter: Part 2 – vediamo CR7 destreggiarsi come il migliore eroe d’azione (noto con il nome di Chrono), eliminando pericolosi avversari che sembrano avercela con lui. Insomma, da calciatore a eroe del futuro il passo è decisamente breve.

Incredibile anche come Ronaldo riesca a proteggersi dai nemici con un vero e proprio scudo energetico. Fortuna come, alla fine del video, CR7 riesca a mettere in salvo un bambino – con molta probabilità, suo figlio Cristiano Junior – lasciando il campo da battaglia.

Cristian è noto per essere il testimonial ufficiale di eFootball PES 2021 Season Update, per la prima volta assieme all’altro campione mondiale Leo Messi, militante tra le fila del Barcellona.

Ma non è tutto: anche un altro grande campione Juventus – ossia Gianluigi Buffon – si era già avvicinato al mondo dei videogiochi non calcistici, diventandone testimonial ufficiale.

Garena Free Fire, sviluppato da 111 Dots Studio e pubblicato da Garena per Android e iOS, è noto per essere il gioco per cellulare più scaricato a livello mondiale in tutto il 2019. Il suo successo non si è sicuramente arrestato nel corso del 2020, tanto che anche il 2021 promette di essere forieri di grandi soddisfazioni (e incassi, vista la sempre crescente espansione del mercato legato ai titoli per telefonia mobile).