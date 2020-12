Cristiano Ronaldo diventa un personaggio di un battle royale

Cristiano Ronaldo, attaccante della Juventus nonché uno dei migliori calciatori della storia, è diventato un personaggio di un battle royale.

Non si tratta né di Fortnite, né di PUBG, bensì di un battle royale gratuito per smartphone e tablet noto col nome di Free Fire.

Chrono, questo il nome del personaggio, ha le fattezze della prolifica ala portoghese ed è in arrivo il 19 dicembre come parte della cosiddetta Operation Chrono.

«È una grande sensazione non solo avere un personaggio in Free Fire modellato su di me, ma anche avere l’intero universo nel gioco che cambia insieme a lui», si legge in una dichiarazione di CR7.

«Il team di Garena ha lavorato per implementare decine di nuove feature ed elementi per Operation Chrono. Spero che i giocatori di Free Fire in tutto il mondo siano entusiasti come lo sono io».

Il gioco è molto popolare a Taiwan e nell’America Latina, come riferisce Eurogamer.net, e questo update altro non è che una mossa per espandere la sua influenza in tutto il mondo.

Quale volto migliore per lanciare un assalto all’Occidente di una delle più popolari stelle del calcio?

Ronaldo è peraltro già testimonial di eFootball PES 2021 Season Update, per la prima volta insieme al suo acerrimo rivale, Leo Messi del Barcellona.

Curiosamente, un’altra leggenda della Juventus, Gianluigi Buffon, era stato testimonial di un gioco gratuito non troppo tempo fa, segno a suo modo della fama del club piemontese nel mondo.