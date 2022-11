Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion è più «piccolo» su PS5

I fan stanno aspettando il ritorno di Crisis Core Final Fantasy VII, versione riveduta e corretta del titolo uscito in origine su console PSP vari anni fa.

Crisis Core Final Fantasy VII Reunion promette infatti di riportare una piccola perla nelle mani del pubblico odierno.

Dopo la nostra prova, Reunion è apparso come una buona riproposizione di un grande classico, con però alcune ombre legate al bilanciamento (ve ne parliamo nel nostro articolo).

Ora, dopo aver scoperto i requisiti minimi e raccomandati della versione PC del gioco, è ora il turno delle prime specifiche lato PlayStation, più in particolare il peso delle versioni PS4 e PS5, il quale nasconde un piccolo colpo di scena.

Come riportato anche da Push Square, sembra proprio che la versione del gioco per console Sony current-gen sia sensibilmente più piccola rispetto alla controparte old-gen.

Non sempre la differenza è notevole, ma quando la tecnologia di compressione dei file di PS5 entra in gioco in questo modo, vale la pena sottolinearlo.

Come riportato dal sempre affidabile PlayStation Game Size su Twitter, quindi, le dimensioni del file di Crisis Core Final Fantasy VII Reunion sono dimezzate sulla nuova console di casa Sony, rispetto alla versione PS4.

CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION (PS4-PS5) PS4 : 40.496 GB (Version: 1.01)

PS5 : 20.993 GB (Version: 1.001.000) ⬛ Pre-Load : December 11

⬜ Launch : December 13 #CrisisCore pic.twitter.com/UTu0rBaS1Q — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) November 29, 2022

Il gioco di ruolo d’azione rimasterizzato ha una dimensione di 40,5 GB su PS4, la quale si riduce a 21 GB su PS5. Si tratta di un calo piuttosto impressionante, anche se stiamo parlando di un gioco essenzialmente rivisitato dalla sua edizione per PSP.

Ad essere onesti, però, si tratta di un taglio di peso davvero notevole, sebbene non crediamo che siano stati rimossi contenuti di alcun tipo per quanto riguarda l’edizione PlayStation 5.

Il gioco uscirà in ogni caso il 13 dicembre 2022 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

Restando in tema, quante differenze ci sono tra l’originale uscito su PlayStation Portable nel 2007 e il rifacimento in uscita tra pochissimi giorni? Alcuni video e foto hanno fugato ogni dubbio.

Ma non solo: di recente Square ha pubblicato un nuovo trailer di Crisis Core, il quale dimostra che il gioco non è una semplice remastered.