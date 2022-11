Controller Sony DualSense per PS5 a meno di 50€ per il Black Friday!

Mancano ancora un po’ di giorni all’effettivo Black Friday, fissato per il 25 novembre prossimo, ma già da questo momento Amazon sta proponendo delle offerte in anticipo, che ci accompagneranno fino al prossimo 28 novembre. Tra queste, non mancano anche gli sconti sulle cuffie e, in particolare, vi segnaliamo il prezzo clamoroso a cui sta venendo proposto il controller Sony DualSense.

DualSense è il controller ufficiale di PS5, dotato di una colorazione in tinta bianca con parti nere che riprendono il design della stessa console. DualSense è dotato di un ampio trackpad per interagire con i videogiochi, ha due stick analogici simmetrici e una importante novità per quanto riguarda i grilletti sul dorso: questi sono infatti grilletti adattivi, capaci di rendere più scorrevole o più dura la loro corsa a seconda di quanto previsto dal momento di gioco che state vivendo. Inoltre, vanta una vibrazione che dà vita a un feedback aptico, con sensazioni dettagliate che permettono di entrare come mai prima d’ora all’interno di un videogioco.

Il controller è anche compatibile con PC, quindi potete acquistarlo sia per giocare sulla vostra console che per godervi i giochi sul vostro computer. È dotato di batteria per l’utilizzo wireless, ma può essere usato anche in modalità cablata con USB Type-C.

Grazie alle offerte del Black Friday, potete portarvi a casa il controller Sony DualSense a soli 49,99€, rispetto ai consueti 69,99€ di listino, con uno sconto del 29% e un risparmio reale di 20€. Si tratta di un’occasione imperdibile per avere un controller aggiuntivo a un prezzo eccellente!

