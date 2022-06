Control Ultimate Edition a meno di 10 euro su Amazon!

Non avete ancora recuperato Control, uno dei titoli migliori della passata generazione? Oggi, abbiamo l’offerta che fa per voi! Infatti, attualmente il noto portale e-commerce Amazon offre la possibilità di avere Control: Ultimate Edition a un prezzo assolutamente da non lasciarsi sfuggire!

Considerato uno dei videogiochi migliori degli ultimi anni, Control ha attirato l’attenzione della stampa e appassionato alcune tra le più grandi personalità del settore, incluso game designer di fama mondiale, Hideo Kojima, creatore di Metal Gear Solid.

All’origine di questo grande interesse è l’incredibile intreccio creativo alla base del gioco: uno stile grafico unico e inconfondibile, una trama affascinante e misteriosa e un gameplay avvincente con soluzioni incredibilmente personalizzabili. Control: Ultimate Edition, oltre al gioco base, comprende anche le espansioni “The Foundation” e “AWE”. Quest’ultimo, in particolare, è collegato a un altro apprezzato titolo di Remedy, vale a dire Alan Wake, di cui si sta attendendo con trepidazione il secondo capitolo.

Nella nostra recensione abbiamo affermato che «Control Ultimate Edition rappresenta a tutti gli effetti una versione definitiva di una perla sottovalutata del 2019 e della scorsa generazione; non un upgrade trasformativo ma uno che, insieme alle chicche riservate all’utenza PS5, rappresenta una notevole occasione di redenzione per un prodotto minato da complicazioni sensibili alla sua prima apparizione su console».

Solitamente Control: Ultimate Edition viene proposto a 39,99€, ma oggi potete portarvelo a casa a soli 9,98€, con un risparmio reale di 30€, pari a uno sconto del 75%! Si tratta dell’occasione perfetta per avere un ottimo titolo a prezzo scontato.

