Remedy Entertainment, i talentuosissimi sviluppatori finlandesi capitanati da Sam Lake, padre di Max Payne, non hanno certo bisogno di presentazioni. Dopo aver abbandonato le tinte noir, i ragazzi scandinavi si sono lanciati nel paranormale prima con l’amato Alan Wake ed in seguito con lo sfortunato Quantum Break, usciti entrambi in esclusiva per console Microsoft. Nonostante Quantum Break abbia subito numerose critiche, gli sviluppatori non si sono scoraggiati ma anzi, la loro avventura nel paranormale continua con Control, primo gioco Remedy a tornare ad uscire su PlayStation dopo l’avventura del poliziotto newyorchese. Questa volta cosa avranno in serbo per noi? Quali misteri saremo portati a risolvere? Scopriamolo insieme…

Federal Bureau of Control

Jesse Faden ce l’ha fatta. Finalmente riesce a trovare la misteriosa Oldest House, sede del Federal Bureau of Control (FBC), gli unici in grado di far luce su tutti i misteri che l’hanno accompagnata nella sua vita. Il misterioso edificio, però, sembra nascondere molti più segreti di quanto Jesse possa immaginare. Con i dettagli della trama preferiamo fermarci qui per lasciare il gusto della scoperta ai giocatori anche se questa non ci ha pienamente convinti nello svolgimento e soprattutto nel finale, risultando fin troppo frettoloso. Un vero peccato considerando che nelle circa 12 ore necessarie a completare l’avventura principale, questa risulterà piacevole da seguire e i momenti memorabili non mancheranno.

I misteri della Oldest House

Durante l’avventura di Jesse nella Oldest House dovremo affrontare numerosi nemici che sembrano aver invaso il misterioso edificio e per farlo avremo a disposizione la nostra fidata Arma di Servizio, una pistola che può assumere varie forme e diventare devastante come un fucile a pompa, un fucile d’assalto ed altro ancora. Oltre alla nostra arma da fuoco, avremo a disposizione diversi poteri per aiutarci nel corso dell’avventura, dalla telecinesi alla levitazione, fino ad uno scudo per proteggerci dai feroci attacchi nemici.

La protagonista, Jesse, è interpretata dall'attrice statunitense Courtney Hope

Nemici che saranno in grado di abbatterci in pochi colpi se non presteremo sufficiente attenzione, rendendo la sfida sempre stimolante e costringendoci a sfruttare tutte le risorse in nostro possesso per uscire vittoriosi dalle numerose battaglie. Non mancheranno inoltre i boss, anche se quelli relegati alla sola trama principale risulteranno piuttosto anonimi. Discorso diverso per quelli opzionali che invece saranno più particolari e ci costringeranno ad usare la testa in più di un’occasione per riuscire ad avere la meglio. Per incontrare questi boss dovremo, di solito, svolgere delle vere e proprie missioni secondarie per conto di alcuni agenti del Bureau che incontreremo nella Oldest House.

La struttura particolare dell’edificio, infatti, ci garantirà un esplorazione particolarmente affascinante e, girovagando per i labirintici corridoi dell’edificio, potremo scoprire molti segreti, trovare le sopracitate missioni secondarie e preziosi documenti, file audio e file video che ci permetteranno di farci un’idea di quello che sta succedendo intorno a noi. Purtroppo questi documenti saranno davvero tanti e ci troveremo ben presto a fermarci ogni due minuti a leggere, vedere od ascoltare quello che troveremo. Questo ovviamente spezzerà di molto il ritmo dell’avventura e questa scelta non ci ha particolarmente entusiasmato anche perché molto spesso avremo ancora più domande di prima, visto che molti documenti di testo avranno parole o addirittura intere frasi cancellate, per lasciare spazio all’intuizione del giocatore per capire cosa è successo mentre in alcuni casi non potremo affatto capire e non potremo far altro che lasciarci guidare dalla fantasia per colmare alcune lacune. La cosa non ci ha entusiasmato perché molti di questi collezionabili saranno mancabili e alcuni giocatori potrebbero non avere mai una chiara idea di quello che succede nella Oldest House.

Il fascino della Oldest House

Per quanto riguarda il lato tecnico il gioco si difende bene con buoni modelli poligonali dei vari personaggi, buone animazioni facciali ed ottimi effetti particellari. Peccato che sulla versione PS4 base alcune texture fatichino a caricare e siano presenti frequenti problemi di stuttering, pop in e pop up anche se in generale il colpo d’occhio resta più che buono. Ottimo il doppiaggio in lingua inglese, con buone prestazioni degli attori digitali, in particolar modo la protagonista, interpretata da Courtney Hope. Bene anche il sonoro con musiche sempre azzeccate e suoni ambientali ben riusciti. Chiudiamo segnalando l’ottimo comparto artistico del titolo che regala degli scorci in alcune ambientazioni davvero evocativi e risulta sempre affascinante ed accattivante.

VOTO: 7,5