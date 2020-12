Console e videogiochi Nintendo e Sony in sconto tra le offerte del giorno eBay

È tempo di nuove offerte del giorno sulle pagine del noto rivenditore eBay, che vi consentiranno di risparmiare su un’ampia selezione di prodotti delle tipologie più varie. Per i lettori di SpazioGames abbiamo deciso di mettere in evidenza le promozioni dedicate a console e videogiochi Nintendo e Sony.

Iniziamo da Nintendo Switch Lite in colorazione grigia, proposta a 199,99€. Più leggera, più piccola e meno costosa. Sono queste le caratteristiche base di Switch Lite, una console pensata per chi vuole tutto sacrificando pochissimo. I controlli sono infatti direttamente nella console e limitando l’ingresso USB esclusivamente allo scopo di ricarica, trasformando così l’oggetto in una vera e propria portatile più modesta nelle dimensioni ma assolutamente adatta a rappresentare il gaming “on the road”.

Con forme più arrotondate, colori opachi e tasti bianchi, Nintendo Switch Lite è quindi perfetta per coloro che sono in continuo movimento. Le sue piccole dimensioni gli consentono di stare in tasca, nello zaino e ovviamente in valigia, mentre l’impugnatura è adatta a mani non particolarmente grandi, il tutto in un unico pezzo dotato di grip straordinario (e dimensioni ridotte).

Continuiamo con Demon’s Souls per PS5, remake dell’originale uscito diversi anni fa per PS3, proposto a 69,99€, rispetto ai 79,99€ di listino. I ragazzi di Bluepoint Games hanno ritoccato il materiale originale per ampliarlo e rielaborarlo nel pieno rispetto della visione originaria, la fedeltà alla sua storia, al suo gameplay ed al suo level design. In Demon’s Souls verrete trasportati tra le nebbie che opprimono Boletaria, come non l’avete mai vista prima. Qui la morte non segna la fine, e ancora una volta le sfide sembrano insormontabili. Ma l’oscurità di questo mondo vi attirerà comunque, con i suoi paesaggi straordinari e i suoi angoscianti suoni.

