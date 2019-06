Conan Chop Chop esiste davvero: arriva quest’anno

Quando Funcom parlò per la prima volta di Conan Chop Chop e lo mostrò, il gioco fu un gradito pesce d’aprile – non foss’altro che per il fatto che, beh, non lo era. Il gioco esiste davvero ed è un roguelike action-adventure, già pronto a sbarcare su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

Il titolo è stato tra i protagonisti alla conferenza PC Gaming Show all’E3 2019, dove è stato mostrato nella sua versione definitiva con un trailer, che vi proponiamo direttamente qui sotto nella nostra notizia.

L’uscita è fissata per il prossimo 3 settembre 2019. Che ve ne pare di questo peculiare approccio al mondo di Conan?