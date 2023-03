Con Starfield a settembre, come cambia il calendario delle uscite dei videogiochi?

La notizia odierna, del lancio di Starfield fissato per il prossimo 6 settembre, modifica in un certo senso l’assetto delle grandi uscite di questo 2023: in precedenza, ricordiamo, il gioco di Bethesda Game Studios era atteso per l’11 novembre 2022, ma era stato poi rinviato a una non meglio precisata «prima metà del 2023».

Da allora, l’aggiornamento successivo è stato quello di oggi: addio alla prima metà e release fissata per la coda dell’estate, con la spaziosa finestra di lancio del 6 settembre. Questo cambia il peso specifico della seconda metà dell’anno nelle uscite videoludiche: sappiamo che avremo tantissimi giochi importanti soprattutto tra maggio e giugno, mentre sappiamo molto poco di ciò che ci attende in coda al 2023. Starfield e l’atteso Marvel’s Spider-Man 2, potrebbero essere i giochi che faranno la parte del leone tra la coda dell’estate e l’arrivo dell’autunno.

Attingendo dal nostro calendario completo delle uscite da non perdere, l’anno per ora ha questi appuntamenti fissati con i giochi più in vista.

Che uscite ci attendono nel 2023?

Marzo

Aprile

19 aprile: Horizon: Forbidden West – Burning Shores (PS5)

(PS5) 21 aprile: Dead Island 2 (PC, PS4, PS5, XSX, Xbox One)

(PC, PS4, PS5, XSX, Xbox One) 28 aprile: Star Wars Jedi: Survivor (PC, PS5, XSX)

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

6 settembre: Starfield (PC, XSX)

Ci sono, vale la pena sottolinearlo, molti giochi che devono ancora trovare la loro data di lancio, attesi per quest’anno: pensiamo a nomi come Alan Wake 2, o come (almeno in teoria) Avatar: Frontiers of Pandora e Skull and Bones.

Il 2023, però, ha decisamente preso forma e promette di avere grandi nomi da offrire almeno fino a settembre. Vedremo come continuerà a popolarsi da quel momento in poi.

Vi ricordiamo che Starfield sarà il primo gioco originale di Bethesda Game Studios dopo i successi di The Elder Scrolls e di Fallout. Il titolo vi permetterà di vivere avventure lungo lo spazio, con meccaniche di esplorazione libera e sviluppo ruolistico del vostro alter ego. Potete conoscerlo meglio consultando il nostro ricco articolo dedicato.