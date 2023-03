Company Of Heroes 3, Destiny 2: L’eclissi e tanti altri giochi in offerta su Instant Gaming

Il popolare store digitale Instant Gaming propone tantissimi titoli a prezzi assolutamente da non lasciarsi scappare. Ad esempio, oggi potete acquistare Company Of Heroes 3 a soli 34,11€, con uno sconto del 43% e un risparmio reale di 25,89€ rispetto ai 60€ usuali di listino.

Nuovo capitolo del celeberrimo franchise, Company of Heroes 3 offre un’esperienza di gioco che combina azione, tattica e strategia con scontri in tempo reale e campagne dinamiche. Il titolo presenta nuove fazioni, unità internazionali, truppe di terra, aeree e marittime, e una mappa dinamica, offrendo un’esperienza unica a ogni partita. Ambientato nel teatro di guerra del Mediterraneo, Company Of Heroes 3 utilizza l’Essence Engine di Relic per proporre ambienti distruttibili e meccaniche di gioco innovative, mantenendo il gameplay tattico della serie.

Company of Heroes 3 si arricchisce ulteriormente grazie all’introduzione di meccaniche inedite che si aggiungono a quelle già apprezzate dai fan, rendendo il gameplay ancora più coinvolgente e avvincente. Il titolo offre diverse modalità, tra cui campagna, schermaglia e multiplayer, permettendo ai giocatori di adattare l’esperienza al proprio stile e ritmo.

Piuttosto interessante anche la promozione su Destiny 2: L’Eclissi, che oggi potete avere a soli 34,97€, con uno sconto del 30% e un risparmio reale di 15,03€ rispetto ai 50€ usuali di listino. La campagna di Destiny 2: L’eclissi vi porterà a unirvi ad altri guardiani in una città nettuniana sotto assedio. Il Testimone è arrivato e la fine è vicina, ma potrere equipaggiarvi a dovere con le nuove ricompense e sbloccare i nuovi poteri dell’Oscurità per trionfare nell’indimenticabile modalità leggendaria de L’Eclissi. Con la nuova sottoclasse, potrete brandire l’Oscurità e agire sulla trama della realtà.

