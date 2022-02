Comet Days: tanti sconti sui migliori prodotti sino al 23 febbraio!

La nota catena Comet ha lanciato la promozione “Comet Days“, che propone numerosi oggetti tecnologici a prezzi imperdibili sino al prossimo 23 febbraio. Come di consueto, abbiamo analizzato le varie offerte disponibili, facendo una selezione di quelle più interessanti per consentirvi di puntare sui prezzi d’occasione più imperdibili tra quelli proposti.

Tra i vari prodotti a prezzo scontato, vi segnaliamo la smart TV LG OLED65C16LA, che attualmente potete portarvi a casa a soli 1.799€, rispetto agli usuali 2.299€ di listino, per un risparmio reale di 500€.

La smart TV LG OLED65C16LA è dotata di uno splendido pannello OLED 4K da 65″ con pixel autoilluminanti per fornirvi una qualità delle immagini davvero spettacolare per un estremo realismo. Inoltre, Intertek, azienda specializzata in test e certificazioni, ha confermato che i display OLED id LG garantiscono il 100% di fedeltà cromatica.

La smart TV LG OLED65C16LA porta il cinema a casa vostra, con neri perfetti e una riproduzione accurata dai colori, così da avere un visione esattamente come pensata originariamente dal regista.

La smart TV LG OLED65C16LA è perfetta anche per i videogiocatori, grazie a una frequenza di aggiornamento di 120Hz e la presenza di porte HDMI 2.1 con pieno supporto a tutte le ultime tecnologie, come VRR e ALLM, mentre la modalità Game Optimizer vi consentirà di gestire al volo tutte le impostazioni dedicate al gaming.

Questo è solo uno dei numerosi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Comet e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

La nostra selezione