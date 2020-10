Abbonamenti PS Now e PS Plus: ecco dove acquistarli al miglior prezzo

Siete alla ricerca di una sottoscrizione a PlayStation Plus, il servizio di Sony che permette di ricevere due giochi gratis al mese per PS4 e giocare online con gli amici, o Playstation Now, il quale consente di per accedere a una vasta libreria di giochi scaricabili o streammabili, senza doverli acquistare singolarmente? Se volete risparmiare qualche euro siete nel posto giusto! Infatti, in questo articolo abbiamo riportato tutte le migliori offerte che vi consentiranno di acquistare abbonamenti ai due servizi ai prezzi migliori attualmente disponibili sul mercato.

Ricordiamo che, una volta acquistati i codici, potrete utilizzarli per registrarvi per la prima volta a PS Plus o PS Now oppure estendere la vostra sottoscrizione già esistente. Potete farlo attraverso questi semplici passi che vi aiuteranno nel processo:

Apri un account Sony Network Entertainment sul PSN (o utilizza il tuo account Sony Entertainment Network esistente); Seleziona l’icona PlayStation Store nella schermata principale della tua PS4; Quando sei sul PlayStation Store, seleziona Riscatta codici nella parte inferiore del menu; Inserisci il codice chiave che hai ricevuto nella tua email; Seleziona Continua nella finestra di dialogo; Seleziona Conferma per accettare i termini e i servizi. Seleziona Continua per completare l’attivazione dell’abbonamento.

PlayStation Plus vi consente di portarvi a casa due giochi al mese per PS4 senza alcun costo aggiuntivo al mese. Vi basterà essere abbonati e seguirci per scoprire i due titoli mensili che sono rivelati nell’ultima settimana di ciascun mese per farli vostri tramite PlayStation Store. Inoltre, su PS4, PS Plus è l’unico modo che avete per giocare insieme ai vostri amici nelle modalità multiplayer online sui migliori titoli della generazione, per cui se vi interessa giocare in compagnia è proprio il caso che vi procuriate un abbonamento quanto prima.

Di seguito trovate le migliori offerte disponibili per acquistare abbonamenti a PS Plus e PS Now.

Abbonamenti PS Now e PS Plus: ecco dove acquistarli al miglior prezzo