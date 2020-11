Com’è Assassin’s Creed Valhalla in 8K su una RTX 3090? Così

Qualche giorno fa abbiamo parlato del fatto che Assassin’s Creed Valhalla non possa girare a 4K e 60 fps con impostazioni ultra nemmeno sulle GPU di ultima generazione – ma come si comporta il gioco su PC in 8K?

Qualcuno ci ha provato davvero e lo ha fatto armandosi di una NVIDIA RTX 3090, la potente GPU di ultima generazione del produttore statunitense.

NVIDIA RTX 3090

Come è lecito aspettarsi, il gioco non arriva a 60 fps (ovviamente, viste le difficoltà già in 4K) con gli 8K, ma riesce a superare i 30 se impostato a Ultra con un anti-aliasing basso. Potete vedere il risultato finale nel video che lo ha immortalato, di seguito.

Testato a Ultra in 8K, Red Dead Redemption raggiunge invece i 30 fps se impostato a Medio, mentre per arrivare a 40 fps in 8K a Ultra servono… due RTX 3090 in SLI. Non esattamente la più economica delle configurazioni, per usare un eufemismo.

Tra gli altri giochi messi alla prova e segnalati dal sito DSOG vediamo girare in 8K anche Godfall, che si muove a 30 fps e Ultra, e Call of Duty: Black Ops Cold War, che poggiandosi su DLSS arriva a circa 60 fps in 8K e Ultra.