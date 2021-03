Vuole comprare Call of Duty ma viene arrestato dalla polizia britannica

Un prigioniero evaso è stato arrestato poco dopo aver deciso di “mettere fuori il naso” per comprare una copia di Call of Duty: Black Ops Cold War, stando a quanto riferito dalla polizia britannica delle West Midlands (via VGC).

Clint Butler, 36 anni, stava scontando una condanna a 17 anni per vari crimini tra cui rapina e reati compiuti con armi da fuoco, che sarebbe dovuta terminare nel 2024. Tuttavia, il malvivente non è riuscito ad aspettare la fine della detenzione, riuscendo a fuggire dalla prigione di HMP Spring Hill, nel Buckinghamshire, episodio avvenuto nel mese di novembre dello scorso anno.

Da allora, Butler si è dato alla macchia, per poi essere catturato a gennaio nel centro di Birmingham. Gli ufficiali di polizia Mark Owen e Allison Brown lo hanno individuato e riconosciuto assieme a un amico, specie dopo che l’uomo ha tentato di scappare dopo aver aggredito i due agenti (i quali lo hanno presto immobilizzato).

Dopo aver chiesto a Butler perché fosse in città durante il lockdown per l’emergenza sanitaria, l’amico ha risposto di essere lì anche e soprattutto per prendere il nuovo Call of Duty. Poco sotto, il video dell’arresto.

Secondo il rapporto di polizia, Butler è tornato subito dietro le sbarre. È stato condannato ad altri 13 mesi per evasione e sei mesi per aver aggredito gli ufficiali. In una dichiarazione, il capitano Nick Rowe ha definito “idiota” la decisione di Butler di rischiare la cattura andando in città per acquistare Call of Duty.

«Si è trattato di un ottimo lavoro da parte dei nostri ufficiali, che hanno agito istintivamente intuendo che qualcosa non andava per il verso giusto, affrontando poi i due soggetti», ha dichiarato Rowe.

E ancora: «La situazione si è aggravata molto rapidamente, ma entrambi gli agenti hanno dato buoni risultati al loro addestramento trattenendo Butler, immobilizzandolo e mettendolo in sicurezza grazie alle manette, il tutto mentre chiedevano aiuto anche agli ufficiali nelle vicinanze».

