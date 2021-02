Cliff Bleszinski lancia un sondaggio tra i giocatori, spunta Blizzard che si fa bella di Overwatch

Dopo che il suo LawBreakers non ha ottenuto la risposta che sperava, ricorderete, Cliff Bleszinski decise di salutare l’industria dei videogiochi e la sua Boss Key Production, anche perché la situazione era diventata con il tempo poco ideale per la sua salute. Sebbene al momento Cliffy B non risulti particolarmente affascinato da un possibile ritorno sulle scene, sul suo profilo Twitter ha condiviso oggi un sondaggio tra alcuni giochi abbastanza simili – molti dei quali non sono sopravvissuti alla prova del tempo.

«Solo uno può sopravvivere: sceglietene uno e siate selvaggi!» ha scritto l’autore di Gears of War. Nel tweet si susseguono così il defunto Battleborn, l’altrettanto defunto LawBreakers, il florido Overwatch e il popolare Paladins. Questi titoli incentrati sugli eroi da impersonare, insomma, solo nella metà dei casi sono riusciti a trovare un loro pubblico, e Mike Ybarra, vice presidente di Blizzard Entertainment, non ha mancato di farlo notare.

Overwatch ha debuttato nel 2016

In risposta al tweet di Bleszinski, il dirigente ha scritto che «la storia conosce già quella risposta», alludendo al grande successo di Overwatch e alla posizione di oblio (o più in ombra) degli altri tre titoli citati.

History already knows that answer. — Mike Ybarra (@Qwik) February 12, 2021

Al di là dei siparietti social, i fan sono in attesa di saperne di più sul futuro della serie, con Overwatch 2 attualmente in lavorazione. Nelle scorse ore Blizzard ha anche reso nota la line-up che attenderà i suoi appassionati nel corso della Blizzcon, dove avremo novità anche per alcuni videogiochi estremamente attesi.

Non perdete di vista SpazioGames, quindi, per tutte le sorprese dal futuro di Diablo e comapgni!