Diablo 4 (e non solo) alla BlizzCon 2021: ecco il calendario

Poche ore fa, Blizzard ha finalmente alzato il sipario sul calendario ufficiale della BlizzCon 2021, l’evento gratuito – che quest’anno sarà offerto al pubblico poco sorprendentemente in streaming – ci darà modo di ammirare in anteprima giochi come Diablo 4, Overwatch 2 e World of Warcraft, oltre a tanti altri ancora.

Il taglio del nastro avverrà durante la giornata di venerdì 19 febbraio 2021 con una consueta cerimonia d’apertura (dalle 23 ora italiana). Sabato 20 febbraio sarà invece il turno dei primi panel di un certo peso, ossia i “What’s Next” dedicati a World of Warcraft e Diablo 4, rispettivamente alle ore 00.10 e alle 00.40.

Overwatch 2 si mostrerà poco più tardi, alle ore 01.20, mentre domenica 21 febbraio sarà il turno di BlizzConline Presents: A Critical Role Diablo Campaign, panel previsto alle ore 23.05. A seguire, il panel World of Warcraft: Cooking Workshop alle ore 00.15, accompagnato infine anche da varie presentazioni e dirette in casa Blizzard (con la partecipazione straordinaria di streamer e artisti di rilievo).

Da non perdere, sempre spalmate nella tre giorni di fuoco messa in piedi da Blizzard, anche le live dedicate a Hearthstone, oltre al ritorno di un grande classico come StarCraft Legends.

Insomma, le novità quest’anno non mancheranno di certo, nonostante l’assenza di un evento “in carne e ossa” lascerà sicuramente una sensazione di incompiutezza, specie per tutti gli abitudinari del Convention Center di Anaheim, in California (storica cornice della BlizzCon pre-COVID).

Il calendario con tutti gli orari dei vari panel è raggiungibile a questo indirizzo. Noi di SpazioGames seguiremo ovviamente i panel più importanti, per aggiornarvi in tempo reale su tutte le novità provenienti dalla BlizzCon 2021 (oltre ad alcune sorprese che scoprirete solo successivamente).