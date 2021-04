Chromebook, Chromecast ed tanti altri prodotti Google a prezzi imperdibili da MediaWorld!

Dopo avervi proposto le classiche offerte del giorno, vogliamo segnalarvi che da Mediaworld ha lanciato l’imperdibile promozione “Google Days“, la quale vi consentirà di mettere le mani su diversi dispositivi della nota compagnia, oltre ad alcuni Chromebook, a prezzi davvero convenienti!

Tra i vari articoli proposti a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare lo smart speaker GOOGLE Nest in colorazione antracite, che attualmente potete portarvi a casa a soli 79,99€, rispetto ai 99,99€ usuali di listino.

Grazie all’assistente Google, GOOGLE Nest potrà aiutarvi nelle attività di tutti i giorni, dall’ascolto delle ultime notizie, al meteo, all’impostazione di sveglie o timer ed altro ancora. Ovviamente, l’aspetto più interessante di questo prodotto è la sua alta qualità quando si parla di riproduzione di brani musicali.

Infatti, GOOGLE Nest è compatibile con i servizi di streaming più popolari, come YouTube Music, Spotify o TuneIn, ed è in grado di riempire la stanza di ottima musica. In virtù di un valido processo di ingegnerizzazione, il prodotto si adatta al vostro ambiente e a qualsiasi cosa stata ascoltando, ottimizzando la riproduzione per renderla più coinvolgente.

Inoltre, acquistando due GOOGLE Nest potete accoppiarli per un effetto audio stereo ancora migliore. Oppure, potrete posizionare più disponibili nella vostra abitazione e la musica vi seguirà mente vi state muovendo all’interno dell’abitazione grazie all’app Google Home.

I prezzi proposti da Mediaworld sono senza dubbio tra i più bassi della rete e sul sito trovate tantissimi altri prodotti scontati, quindi suggeriamo di visitare la pagina inerente alla promozione per scoprirli tutti, alcuni dei quali abbiamo riportato in calce e facilmente visibili in questa pagina.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

