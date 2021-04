Mouse gaming Logitech G502 Hero a meno di 50 euro nel Solo per oggi Mediaworld

Tornano anche oggi, giovedì 29 aprile 2021, le migliori offerte del giorno proposte dalla nota catena Mediaworld con la promozione “Solo per oggi Mediaworld” che, come al solito, abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra i vari articoli proposti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare il mouse LOGITECH G502 HERO, che attualmente potete acquistare a soli 49,99€, rispetto agli usuali 91,99€ di listino, per un risparmio reale di 42€.

Il prodotto della nota azienda svizzera è indirizzato principalmente ai gamer che ricercano un mouse su filo dotato di un sensore ottico avanzato in grado di offrire un tracciamento di precisione sino a 16.000 DPI con assenza di smoothing, filtraggio o accelerazione. Il dispositivo si adatta facilmente ad ogni tipologia di gioco ed utente grazie alla presenza di ben undici tasti programmabili ed una rotella di scorrimento veloce a doppia modalità.

La possibilità di applicare dei pesi (ne sono presenti cinque da 3,6g in confezione) consente inoltre di regolare la sua scorrevolezza sul tappetino nel modo desiderato, per il massimo della personalizzazione e della precisione.

Il tensionamento meccanico dei pulsanti del mouse LOGITECH G502 HERO garantisce un clic preciso ed un comando rapido, mentre il software proprietario Logitech G Hub si occuperà della gestione del mouse, permettendo di programmare i pulsanti con i comandi e le macro che preferite.

I prezzi proposti da Mediaworld sono senza dubbio tra i più bassi della rete e nel Solo per oggi trovate tantissimi altri prodotti scontati, quindi suggeriamo di visitare la pagina inerente all’iniziativa per scoprirli tutti, alcuni dei quali abbiamo riportato in calce e facilmente visibili in questa pagina.

Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Offerte Solo per oggi Mediaworld