Chi vincerà ai The Game Awards? IGN USA si lancia nella previsione

Mancano ormai pochissime ore a quella che è, di fatto, a suo modo la chiusura dell’anno videoludico. Stiamo parlando della cerimonia di premiazione dei The Game Awards, dove saranno assegnate le statuette ai migliori videogiochi di questo particolare 2022.

Sappiamo che ci sono tantissime uscite che sono finite in nomination per volontà della giuria – di cui fa parte anche la nostra redazione: a contendersi il premio del GOTY, vinto lo scorso anno da It Takes Two, saranno ad esempio, Elden Ring, God of War: Ragnarok, Xenoblade Chronicles 3, A Plague Tale: Requiem, Stray e Horizon: Forbidden West.

Tutti sono impazienti di scoprire chi porterà a casa i premi e, così, i colleghi del sito statunitense IGN USA hanno provato a fare una curiosa simulazione: attraverso il loro data analyst, hanno messo insieme tutti i dati a loro disposizione per provare a immaginare chi potrebbe vincere nelle diverse categorie.

Call of Duty: Modern Warfare 2 sarebbe destinato ad almeno due statuette, secondo l'analisi di IGN USA

Vale la pena tenere conto del fatto che ai TGA il 90% del voto è rappresentato dalla giuria specializzata e solo il 10% è quello del pubblico. I dati analizzati da IGN, invece, mettono insieme le tendenze dei lettori del noto portale, quelle evidenziate su YouTube e quelle su Steam, per provare a immaginare quali siano i giochi più “caldi” e di conseguenza più papabili delle vittorie finali.

Bisogna immaginare, insomma, che il giudizio della giuria mondiale possa essere sovrapponibile a quello dei lettori di IGN USA, per ritenere plausibile il risultato.

Così, secondo l’analisi di IGN USA il gioco più atteso per il 2023 sarà The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Sempre secondo l’analisi, a vincere la statua di Miglior adattamento (inedita) dovrebbe essere Sonic 2, mentre il Miglior multiplayer dovrebbe essere Call of Duty: Modern Warfare 2 (che trovate su Amazon) – che sarebbe destinato a vincere anche nella categoria Miglior Action, ai danni di giochi come Bayonetta 3.

Le previsioni suggeriscono che God of War: Ragnarok dovrebbe vincere il titolo di Miglior action adventure, Elden Ring quello di Miglior gioco di ruolo. Il vincitore finale del GOTY? Secondo IGN USA, sarà Elden Ring, con Ragnarok che quindi non riuscirebbe a soffiargli la vittoria.

Vedremo se sarà effettivamente così. Intanto, potete vedere qui tutta la disamina dei dati fatta dai colleghi americani. L’appuntamento è per l’1.30 del mattino italiana, quando sulle nostre pagine troverete le notizie e il riepilogo in tempo reale degli attesi The Game Awards 2022. E, a quel punto, non ci sarà più spazio per previsioni e simulazioni.