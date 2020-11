Che voti ha preso Immortals: Fenyx Rising?

Dopo tanta attesa, oggi è stata la giornata delle recensioni di Immortals: Fenyx Rising. Il nuovo open world di Ubisoft sperimenta con una nuova IP per portarci nel mondo della mitologia greca e proporre un’avventura vivace che strizza l’occhio tanto agli amanti di The Legend of Zelda quanto a quelli di Assassin’s Creed. Il nostro Paolo Sirio ha firmato la video recensione di SpazioGames, sottolineando tutti i pregi e i difetti dell’opera di Ubisoft Quebec: potete trovare il nostro articolo a questo link, con la valutazione che si attesta sul voto numerico di 7,3/10.

Come sta andando invece il gioco in giro per il mondo? Secondo l’aggregatore Metacritic, il gioco ha ora una media di 75/100 su PS5 su 24 recensioni, la stessa console sulla quale abbiamo affrontato la nostra avventura. La valutazione è più rosea, invece, su Xbox Series X, con una media di 82/100 con 30 recensioni complessive. Su PC, invece, parliamo di una media di 77/100 su 11 recensioni, identica a quella su Switch basata su 7 recensioni.

Immortals: Fenyx Rising arriverà il 3 dicembre

Il sito aggregatore Opencritic, che somma le recensioni di tutte le piattaforme per dare una valutazione globale, parla invece di una media voto totale di 78/100 su 70 recensioni. Di seguito alcuni dei voti assegnati dalle maggiori testate in giro per il mondo:

Gaming Age – 10 (Xbox Series X)

Hobby Consolas – 9,1 (Xbox Series X)

Digital Chumps – 9 (PS5)

PC Invasion – 9 (PC)

Nintendo Enthusiast – 9 (Switch)

God is a Geek – 9 (PS5)

3D Juegos – 9 (Xbox Series X)

Game Informer – 9 (Xbox Series X)

Windows Central – 9 (Xbox Series X)

4Players.de – 8,7 (PS5)

Nintenderos – 8,7 (Switch)

Areajugones – 8,5 (PS5)

GameStar – 8,2 (PC)

DarkStation – 8 (PS5)

Wccftech – 8 (PC)

Game Rant – 8 (Xbox Series X)

VG24/7.com – 8 (Xbox Series X)

Trusted Reviews – 8 (Xbox Series X)

Worth Playing – 8 (Switch)

Easy Allies – 8 (PS5)

PSU – 8 (PS5)

TheSixthAxis – 8 (Xbox Series X)

Pure Xbox – 8 (Xbox Series X)

JeuxVideo – 7,5 (PS5)

IGN Spain – 7,5 (Xbox Series X)

DualShockers – 7,5 (PS5)

Stevivor – 7,5 (Xbox Series X)

Gamers Heroes – 7,5 (PS5)

SpazioGames.it – 7,3 (PS5)

PC Gamer – 7,2 (PC)

PCGamesN – 7 (PC)

Nintendo Life – 7 (Switch)

Gameblog.fr – 7 (PS5)

GameSpot – 7 (PS5, Xbox Series X)

IGN USA – 7 (Xbox Series X)

Push Square – 7 (PS5)

Game Revolution – 6 (PS5)

EGM – 6 (Xbox Series X)

Nintendo World Report – 6 (Switch)

The Guardian – 6 (PS5)

VGC – 4 (PS5)

Vi ricordiamo che Immortals: Fenyx Rising è atteso su PC, PS4, Xbox One, Stadia, Switch, PS5 e Xbox Series X|S dal prossimo 3 dicembre.