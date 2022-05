Che cosa ascoltano i videogiocatori? Ecco la curiosa classifica

La musica all’interno dei videogiochi è diventata, più che mai, una parte integrante dell’esperienza. Non è un caso che sempre più compagnie puntino su compositori riconoscibili e che siano sempre di più le opere che rendono la musica anche intradiegetica, includendola nella narrazione che vogliono proporre al giocatore.

Così, portiamo con noi delle colonne sonore che hanno segnato momenti divertenti o epici che abbiamo vissuto all’interno dei videogiochi, ma quali sono quelle che ascoltiamo di più?

Un curioso studio svolto da Ebuyer ha messo insieme un po’ di numeri, scoprendo quali sono i brani delle colonne sonore dei giochi che vengono streammati di più sull’applicazione Spotify.

La musica è diventata sempre più preponderante nei videogiochi

Le canzoni videoludiche più ascoltate

Riportiamo di seguito la classifica messa insieme dallo studio:

# Gioco Brano Stream 1 Minecraft ‘Sweden’ – C418 85,301,159 2 Halo 2 ‘Blow Me Away’ – Breaking Benjamin 60,129,439 3 Doom ‘Rip and Tear’ – Mick Gordon 46,812,005 4 Call of Duty: Black Ops ‘115’ – Treyarch Sounds 44,003,938 5 The Last of Us ‘The Choice’ – Gustavo Santaolalla, Alan Umstead 37,738,701 6 GTA V ‘Sleepwalking’ – The Chain Gang of 1974 34,487,217 7 Assassin’s Creed II ‘Ezio’s Family’ – Jesper Kyd 28,701,166 8 God of War ‘God of War’ – Bear McCreary 24,730,125 9 The Elder Scrolls V: Skyrim ‘Dragonborn’ – Jeremy Soule 24,635,928 10 The Witcher 3: Wild Hunt ‘Geralt of Rivia’ – Marcin Przybylowicz 20,164,882

Come è facile notare, su Spotify sono soprattutto le colonne sonore dei videogiochi occidentali a venire ascoltate dagli utenti: in lista sono presenti tanti grandissimi nomi – e alcuni non sorprendono, come l’iconica “Dragonborn” di Skyrim (che sta per sbarcare, ancora, su Switch, e trovate facilmente su Amazon), solo per dirne uno – ma ne mancano altrettanti, come le opere di Nobuo Uematsu per Final Fantasy.

In questo caso, probabilmente il dato è influenzato anche dal fatto che, come ogni fan della saga saprà, c’è un po’ di disordine nel provare a reperire su Spotify le opere del maestro giapponese, che è indubbiamente uno dei più celebri compositori (se non il più celebre) del mondo videoludico.

Trionfa quindi “Sweden”, direttamente da Minecraft, mentre Halo 2 e Doom completano il podio con i loro brani, nella speciale top 10 delle tracce videoludiche con più ascolti.