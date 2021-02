Cerchi una sfida? Scopri le offerte Eneba sui titoli hardcore!

Lo store Eneba è uno dei luoghi ideali dove comprare chiavi digitali e abbonamenti per console PlayStation, Xbox e PC. Anche quest’oggi, per i lettori di SpazioGames, abbiamo deciso oggi di suggerirvi una serie di offerte realmente sorprendenti su un gran numero di titoli pensato per i videogiocatori che cercano delle vere e proprie sfide per mettersi alla prova.

A soli 28,38€, rispetto ai 59,99€ di listino, potete mettere le mani su NiOh 2 – The Complete Edition, prodotto recentemente lanciato su Windows PC e che costituisce la versione definitiva dell’ottimo action game sviluppato da Team Ninja e pubblicato da Koei Tecmo. Nel caso non abbiate mai giocato neppure al primo capitolo, trovate NiOh – Complete Edition a soli 20,16€, così, per meno di 50€, potrete avere tutta la saga in un colpo solo, assicurandovi tante ore di divertimento.

Continuiamo con l’apprezzato Monster Hunter World, uno dei maggiori successi di Capcom, proposto a soli 15€, che vi porterà in un’avventura straordinaria, nella quale i giocatori dovranno vedersela con gigantesche creature per cercare di sopravvivere e diventare il più grande cacciatore di tutti i tempi. Se parliamo di titoli “hardcore”, non potevamo di certo non nominare una delle saghe più apprezzate dai videogiocatori, vale a dire Dark Souls, che trovate interamente scontata su Eneba, a partire da Dark Souls Remastered per arrivare a Dark Souls III, passando per Dark Souls 2: Scholar of the First Sin.

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare in offerta su Eneba e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte su videogiochi “hardcore” tra gli sconti del portale Eneba. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

La nostra selezione