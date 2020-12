C’era una volta, il 3 dicembre 1994…

Era il 3 dicembre 1994 quando, per la prima volta, il marchio PlayStation si affacciava nel mondo dei videogiochi. Con il suo esordio in Giappone, la console Sony avrebbe poi via via puntato su di sé i riflettori degli appassionati, con una generazione che ha consacrato nomi come quelli di Crash Bandicoot, Gran Turismo, Spyro, Tomb Raider, Metal Gear Solid, Final Fantasy e numerosi altri.

Ventisei anni dopo, anche Sony stessa non poteva non sottolineare la ricorrenza e, sui suoi canali social, ne ha approfittato per ricordare quanti cambiamenti PlayStation abbia vissuto in questo intervallo di tempo: l’originale controller è oggi diventato il DualSense di PS5, proprio nella giornata in cui abbiamo visto folli code online nel tentativo di acquistare la console, in virtù delle poche scorte disponibili.

PlayStation uscì il 3 dicembre 1994

Di seguito, o a questo link, il tweet di PlayStation Italia che celebra la ricorrenza, ringraziando gli appassionati per l’affetto di questi ventisei anni.

Il 3 dicembre 1994 usciva per la prima volta l’iconica PlayStation. Sono passati 26 anni… 3 dicembre 2020 possiamo festeggiare un altro compleanno insieme! Grazie a tutti voi! pic.twitter.com/2dlJl2QDYK — PlayStation Italia (@PlayStationIT) December 3, 2020

Dal 1994 a oggi, la prima PlayStation ha messo insieme oltre 102 milioni di unità vendute, con Gran Turismo che, suggeriscono i numeri, fu il più popolare della ludoteca. Per vedere la console in Europa dovemmo aspettare tuttavia il 29 settembre 1995.

Nei giorni scorsi Sony aveva fatto sapere che PS5 ha avuto il miglior debutto tra tutte le sue generazioni di console. La piattaforma sta vedendo l’arrivo di nuove scorte, che però vanno rapidamente a ruba, fino a quando la domanda non si appiattirà un po’.

In attesa di mettere le mani sulla console – e magari evitando poi di triturarla come ha fatto questo giocatore