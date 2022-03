C’è un nuovo soulslike sci-fi in arrivo, e uscirà a maggio anche su PS5

Sono grandi settimane per gli amanti dei soulslike, visto che l’uscita di un big come Elden Ring sembra aver messo tutti d’accordo, incondizionatamente.

L’ultima produzione dai creatori della saga di Dark Souls è infatti un gioco davvero degno di nota, in grado di far fare al genere un salto di qualità non indifferente.

Mentre i fan si divertono a creare versioni PS1 di Elden Ring, c’è invece qualche sviluppatore che è al lavoro su nuovi soulslike da fare uscire nei prossimi mesi.

Come riportato da Twinfinite, è infatti in arrivo un nuovo esponente sci-fi del genere ed è in arrivo durante il prossimo mese di maggio di quest’anno.

Oggi, lo sviluppatore Massive Work Studio e il publisher Prime Matter hanno annunciato che il loro souls Dolmen arriverà su PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S e PC il 20 maggio 2022.

Ad accompagnare la notizia c’era un nuovo trailer che mostra questo nuovo e tutto sommato RPG interplanetario in tutta la sua gloria.

Potete ammirare il filmato poco sotto, nel tweet dedicato.

Incoming transmission: DOLMEN RELEASE DATE TRAILER pic.twitter.com/ihEIXY77Hd — Dolmen Game (@DolmenGame) March 7, 2022

Originariamente annunciato lo scorso giugno, Dolmen è un action-RPG in terza persona che segue le orme di altri soulslike fantascientifici molto simili alla serie Hellpoint e The Surge.

Sulle pagine di SpazioGames abbiamo già avuto modo di dirvi la nostra sul gioco, spiegandovi che «il nostro primo contatto con Dolmen non ci ha convinti, e pur intravedendo qualche meccanica diversa dal solito che può giustificare l’attesa dei fan.»

