C’è un nuovo soulslike (in 2D) disponibile su PS5 e PS4, da ora

La categoria dei soulslike non ha certo bisogno di presentazioni, essendo uno dei generi più in voga al momento grazie anche e soprattutto a una mole di giochi di spessore usciti nel corso degli ultimi tempi.

Elden Ring (di cui potete acquistare la bellissima Launch Edition su Amazon) è infatti solo l’ultimo di una lunga schiera di titoli apparsi sul mercato.

Questo, senza contare anche una folta schiera di figli illegittimi, soulslike di nome e di fatto (spesso anche realizzati in 2D) ispirati ad altrettanti giochi di successo.

Ora, come riportato anche da Push Square, è disponibile un nuovo titolo realizzato sulla falsariga che promette di offrire una gran bella dose di azione bidimensionale in salsa souls.

REDO! è infatti un soulslike in 2D cupo ed evocativo, ambientato in un mondo distopico invaso da bio-macchine, con elementi tipici da Metroidvania.

Nel titolo si gioca nei panni di una ragazza che cerca di sopravvivere nelle viscere marce di una città tetra e decadente.

Utilizzando un mix di armi davvero molto particolari, tra cui scudi antisommossa, lame energetiche e lanciarazzi, dovrete gestire con attenzione le vostre risorse, affrontando nemici in un mondo tanto letale quanto misterioso.

Uscito nel 2019 solo per piattaforma PC, REDO! è da ora disponibile anche su console PS5 e PS4. Poco sotto, potete ammirare anche il trailer di lancio del gioco, sviluppato dal bravissimo Robson Paiva.

